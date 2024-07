Un Posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2024: Marina tiene d'occhio Roberto. Ferri ha un piano in mente!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 31 luglio 2024. Nell’episodio della Soap succederà che Marina osserverà le mosse di Roberto, nella speranza che il marito non faccia qualche mossa azzardata. Intanto tra Marika e Bice continueranno gli scontri.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 31 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Marina capirà che Roberto ha in mente qualcosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano, osservando attentamente le mosse del marito, comprenderà che Ferri è pronto a mettere in atto un piano per portare a buon fine la trattativa dell’acquisto della radio. Ma che mezzi userà per portare a termine il suo progetto? Le decisioni del Tribunale finiranno per distrarlo o peggio per incattivirlo? Intanto Claudia tornerà a pensare di lasciare Napoli mentre continueranno gli scontri tra Marika e Bice, che si ritroveranno vicine d’ombrellone. Manuel se la prenderà con sua madre per essere tornato troppo presto a casa. Il bambino avrebbe voluto rimanere altri giorni lontano dalla città.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina tiene d’occhio Roberto

Roberto è pronto ad acquistare Radio Golfo 99 ma la trattativa con Chiara si sta rivelando più difficile del previsto. Ferri non ha però gettato la spugna e intende fare di tutto per mettere le mani sull’emittente dove lavora suo figlio, anche se questo gli costerà il rapporto con lui. Il manager sembrerà più che mai deciso a mettere in atto qualche piano dei suoi e Marina lo terrà d’occhio. La Giordano si è resa conto, sin dall’inizio, che suo marito è molto teso e piuttosto nervoso. Tutta colpa della questione custodia di Tommaso, che continua a tormentare il consorte ed è uno spauracchio nella loro vita. Marina spererà che Roberto non faccia qualche mossa azzardata e finisca per ricadere nel vortice dell’ira e per evitarlo non mollerà mai e poi mai il suo fianco.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia vuole lasciare Napoli

La situazione matrimoniale di Guido e Mariella è appesa a un filo e il Del Bue rischia presto di rendersi conto di aver fatto molto male i suoi conti. Il vigile si accorgerà che Claudia non ha gli stessi suoi interessi e probabilmente ne rimarrà molto deluso. La Costa tornerà infatti a pensare di voler lasciare al più presto Napoli, per tornare alla sua vita, ora che ha superato molti ostacoli, che la vita le aveva posto davanti. Intanto tra Marika e Bice continueranno gli scontri. Le due donne battibeccheranno ancora quando si troveranno vicine di ombrellone.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel deluso dalla fine della sua vacanza

Rosa e Marika sono in lite. Le due donne si sono ritrovate a passare ore di grande tensione e tutto questo a causa dello scontro tra Bice e Massaro, nuovo fidanzato di Marika. La Picariello ha deciso di tornare a casa, ponendo così fine alla sua vacanza con l’amica, prima del tempo. Questa decisione non è piaciuta per nulla a Manuel, che avrebbe voluto rimanere molto più tempo al mare. Era stato proprio il bambino a insistere affinché la mamma accettasse qualche giorno lontano dalla città ma soprattutto da Pasquale, il bulletto che lo ha preso di mira e non lo lascia in pace. Tornato a Napoli, il giovane Renda si sentirà molto in difficoltà e se la prenderà con sua madre per la decisione presa. Il rapporto con Rosa diventerà freddo, distaccato e molto nervoso. Riusciranno madre e figlio a chiarirsi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.