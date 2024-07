Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2024: Rosa e Marika in lite mentre Alberto affila i coltelli contro Sabbiese!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 30 luglio 2024. Nell’episodio della Soap succederà che l'amicizia tra Rosa e Marika sarà al capolinea mentre Clara ed Eduardo spereranno, invano, di aver ritrovato la loro serenità. Alberto sarà però in agguato e pronto alla vendetta.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 30 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il duro confronto tra Massaro e Bice ha fatto litigare Rosa e Marika. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Picariello e la sua amica saranno ai ferri corti e la loro amicizia rischierà di spezzarsi per sempre. Mariella e Bice riusciranno invece a fare pace anche se Guido si lascerà andare a un nuovo passo falso, che costerà molto caro al suo matrimonio. Clara ed Eduardo si occuperanno degli ultimi preparativi prima della nascita della loro bambina e si sentiranno finalmente al sicuro. Peccato che siano tutt’altro che fuori pericolo. Alberto sarà in agguato e pronto a prendersi la sua vendetta. Filippo rimarrà in attesa di scoprire come evolverà la situazione dell’acquisto della radio da parte di suo padre mentre Marina si renderà conto che suo marito deve avere qualcosa in mente e che le frustrazioni per via dell’affidamento di Tommaso si stanno riversando sulla trattativa con Chiara Petrone.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Marika in lite

L’incontro tra Sergio e Bice è sfociato in una grossa litigata. La Cerruti non si è certo lasciata scappare l’occasione per dirne quattro al suo ex marito, ora nuovo compagno di Marika. Questo però ha comportato una serie di reazioni a catena molto sgradevoli. Rosa e la sua amica hanno cominciato a litigare e voleranno pesanti accuse che feriranno la Picariello e la spingeranno a interrompere le sue vacanze prima del tempo. Bice e Mariella invece riusciranno ad appianare le loro divergenze e a non far crollare la loro amicizia mentre Guido, nonostante qualche segnale positivo – quasi fosse pentito di quanto successo con la moglie – finirà per fare un altro passo falso, che potrebbe costargli molto caro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ed Eduardo ritrovano la serenità ma Alberto è in agguato

Alberto ha un piano e Clara ed Eduardo sono in pericolo. Palladini ha in mente solo una cosa: vendetta. L’avvocato non ha digerito la scelta della Curcio di entrare nel programma protezione testimoni insieme a Eduardo e gli abbia quindi impedito di vivere accanto a Federico, suo figlio. Alberto non può permettere che le cose vadano avanti così e per questo sta facendo di tutto per prendersi la sua rivincita spietata su Sabbiese e anche sulla sua ex. Clara e suo marito – ora intenti a preparare le ultime cose prima del parto - dovranno stare attenti e purtroppo per loro, finiranno per capire di non essere ancora al sicuro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina sospetta che Roberto abbia un piano in mente

Roberto e Marina sono ancora nel vortice della questione Tommaso e la Giordano si renderà conto che suo marito è sempre più teso e nervoso per via di questo. La manager capirà soprattutto che la tensione per Tommy sta influenzando le scelte del consorte e sta condizionando la trattativa per l’acquisto della radio, per cui Roberto deve aver escogitato qualcosa che non intende rivelare a nessuno, nemmeno a lei. Mentre Marina osserverà le mosse del compagno, Filippo spererà che suo padre cambi idea e non metta in pericolo il suo lavoro a Radio Golfo 99 ma soprattutto non rischi di far degenerare – ancora di più di quanto non abbia già fatto – il loro rapporto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.