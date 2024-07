Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2024: Alberto ha un piano. Clara ed Eduardo sono in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 29 luglio 2024. Nell’episodio della Soap, Alberto vuole vendetta e seguirà Clara per scoprire dove abita. Per la Curcio e suo marito si metterà molto male.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto minaccerà seriamente l’incolumità di Clara ed Eduardo. Palladini non riuscirà ad accontentarsi delle poche ore che la Curcio gli concederà con Federico e, deciso a riprendersi suo figlio ma soprattutto a dare una sonora lezione all’ex compagna e a Sabbiese, escogiterà un modo per seguire le tracce della donna e di organizzare un piano per stanare lei e suo marito. Intanto il duro confronto tra Bice e Massaro avrà delle pesanti ripercussioni su Mariella e Guido ma anche su Rosa e Marika. Le cose si metteranno male. Michele non saprà come comportarsi dopo la scoperta che Ferri vuole acquistare Radio Golfo 99. Saviani si troverà in difficoltà e si chiederà se partire o meno per le vacanze. Filippo lo spingerà a godersi il meritato riposo con Silvia, soprattutto perché è il loro primo viaggio estivo dopo la riconciliazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto pronto a distruggere Clara ed Eduardo

Alberto è sempre più borderline e pericoloso per gli altri e per se stesso. Dopo aver messo in pericolo la vita di Luca, l’avvocato ha continuato a essere travolto dal vortice di risentimento e rabbia che prova per Clara ed Eduardo, colpevoli di avergli portato via Federico. Nemmeno le ore passate con suo figlio, ottenute con un permesso speciale, gli hanno concesso la calma che gli serve per riprendersi ma anzi lo hanno caricato ancora di più di desiderio di vendetta. Deciso a non farsi più mettere in un angolo e a non dover più dire addio al suo bambino, Palladini farà in modo di seguire la Curcio per scoprire dove si sia trasferita dopo essere entrata nel programma protezione testimoni. Alberto organizzerà le sue mosse in modo molto astuto e comincerà a mettere in atto le sue malefiche trame.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le scelte di Marika fanno tremare tutti

Rosa ha deciso di accettare l’invito di Marika, peccato però che abbia scoperto che l’amica non solo ha un nuovo fidanzato ma che si tratta di Massaro, l’ex marito di Bice. La Cerruti e Sergio si sono purtroppo incontrati e tra i due è scattato un confronto serratissimo, che non ha risparmiato nessuno dei presenti. La lite tra i due ex coniugi avrà delle ripercussioni sia su Mariella e Guido sia su Rosa e Marika e sulla loro amicizia, che verrà messa a dura prova dalle ultime scelte dell’amica in comune della Picariello e di Clara. Ma cosa succederà alla fine di queste vacanze estive?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo spinge Michele a partire nonostante Roberto

Roberto è pronto ad acquistare Radio Golfo 99 e la cosa spaventa sia Michele che Filippo. I due sono convinti che la loro vita non sarà più la stessa con Ferri a capo della loro emittente e temono che il loro lavoro diventerà molto duro anzi quasi impossibile. Saviani si troverà in grande difficoltà e non saprà se partire comunque per le sue vacanze o rimanere a Napoli per stare all’erta. Filippo lo spingerà a non rinunciare alle sue ferie estive, le prime con Silvia dopo la loro reunion, e gli consiglierà di svagare la mente. A difesa della loro emittente rimarrà lui e lo terrà costantemente aggiornato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.