Un Posto al Sole Anticipazioni 1° marzo 2024: Tutto da rifare per Roberto e Marina?

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina capiranno che i problemi non sono finiti e che non sarà facile per loro essere ancora i genitori di Tommaso.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 1° marzo 2024, alle ore 20.50, per Roberto e Marina tornerà l’incubo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due capiranno che, nonostante abbiano convinto Ida a dimenticare Diego, non sarà molto facile continuare a essere i genitori di Tommaso. La loro situazione sarà ancora in bilico. Intanto Renato e Raffaele continueranno a battibeccare mentre Niko e Jimmy, dopo aver passato una bella giornata padre e figlio sulla neve, avranno un inaspettato incontro, non esattamente piacevole. Rosa deciderà di trasferirsi da Giulia mentre Clara confiderà a Marika di essere molto in ansia a causa della sua decisione di trasferirsi nell’appartamento trovato da Alberto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tutto da rifare per Roberto e Marina

Roberto e Marina sono in grande difficoltà. L’incubo non è finito e sembra che il loro futuro come genitori di Tommaso sia appeso a un filo. I due sono riusciti a tenere Ida sotto controllo e a convincerla ad allontanarsi da Diego e a rinunciare al loro amore ma purtroppo non sembra bastare. Si renderanno conto infatti che sarà tutto da rifare e che il piccolo Tommy potrebbe essere destinato a crescere in un’altra casa e non più nel grande appartamento di Ferri. Ma cosa succederà di così tanto grave da scombussolare tutti i piani sino a ora portati avanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko e Jimmy fanno un incontro inaspettato

Renato e Raffaele continueranno a battibeccare anche sulla neve. Tra loro non ci sarà proprio pace e troveranno ogni occasione per discutere e bisticciarsi. Niko e Jimmy prenderanno da loro le distanze e passeranno una bella giornata padre e figlio, approfittando di un corso di sci. Alla fine della serata faranno però un incontro totalmente inaspettato, che potrebbe non essere poi così positivo. Chi incontreranno in Trentino?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa si trasferisce da Giulia

Rosa ha vissuto attimi di terrore e ha cercato di resistere sino a quando ha potuto. Purtroppo però la situazione è diventata così pesante, da costringerla a cedere. La ragazza si trasferirà a Palazzo Palladini, a casa di Giulia, anche per svolgere le funzioni di sostituto portiere, in assenza di Raffaele. La Picariello, una volta che il Giordano sarà ritornato, vorrà tentare di tornare nel suo appartamento? Intanto Clara confiderà a Marika di non essere del tutto contenta di essersi trasferita da Alberto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.