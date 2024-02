Un Posto al Sole Anticipazioni 26 febbraio 2024: Rosa è terrorizzata. Manuel è scomparso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa sarà in ansia per Manuel. Il bambino sparirà nel nulla. Sarà finito nelle mani del boss Torrente?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Rai3 il 26 febbraio 2024, alle ore 20.50, Rosa vivrà un vero e proprio dramma. La Picariello comincerà una nuova giornata lavorativa a Palazzo Palladini ma scoprirà presto che Manuel è sparito. Presa dal panico penserà al peggio. Il suo bambino sarà finito nelle mani della camorra? Il boss Torrente, per convincere Rosa a lasciare l’appartamento, avrà preso di mira suo figlio? Intanto Luca confesserà a Giulia di aver avuto un altro momento di vuoto e di aver dimenticato il frigo aperto. La Poggi riuscirà a rincuorarlo. Renato non ha alcuna intenzione di rivelare a Raffaele la meta del viaggio di famiglia… ma il Giordano presto lo scoprirà comunque.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa nel panico. Manuel è sparito…

Rosa è nel mirino del boss Torrente, il vero responsabile degli sfratti. La Picariello sta continuando a resistere alle provocazioni e alle minacce dei camorristi ma le cose si stanno mettendo molto male. La situazione potrebbe presto sfuggirle di mano e proverà una forte tensione, anzi un vero e proprio spavento. Rosa si recherà come ogni giorno a Palazzo Palladini per lavorare ma presto verrà informata che Manuel non è a scuola e non si sa dove sia finito. La donna comincerà a pensare al peggio e a credere che Torrente, per vendicarsi di lei e per costringerla a cedere, possa aver rapito suo figlio. Sarà davvero così o dietro alla sparizione del piccolo ci sarà un’altra, comunque preoccupante, motivazione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca confessa a Giulia di aver avuto una ricaduta

Giulia e Luca hanno raggiunto un loro equilibrio. La Poggi ha convinto il De Santis a non nascondersi e a rivelarle tutte le volte in cui la sua malattia torna a infastidirlo. Il medico ha capito di potersi affidare alla sua amica e per questo motivo le rivelerà di aver avuto un altro brutto episodio di vuoto di memoria e di aver dimenticato lo sportello del frigo aperto. Giulia saprà rincuorarlo a dovere e riuscirà persino a calmarlo, facendogli capire che lei sarà sempre al suo fianco.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato pronto a partire ma…

Niko ha deciso di concedersi un po’ di relax e di partire per la settimana bianca insieme a suo padre e a suo figlio. Anche Raffaele vorrebbe andare sulla neve ma il Poggi non ha alcuna intenzione di averlo tra i piedi in vacanza. Per questo farà in modo che il Giordano non scopra in alcun modo la meta definitiva del suo viaggio. Peccato però che i segreti, a Palazzo Palladini, non siano destinati mai a durare a lungo. Il padre di Viola verrà a conoscenza di tutto e Renato, dopo una dura litigata, sarà costretto a un piano B.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.