Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024: Alberto mette Clara e Federico in pericolo di vita!

Puntata in onda Lunedì 26 agosto 2024

Roberto Ferri attende il ritorno di Marina Giordano a Palazzo Palladini e, nel frattempo, ripensa alla questione della radio mostrandosi interessato a incontrare Michele per parlarne. Quest’ultimo, tuttavia, è piuttosto agitato all’idea di avere un faccia a faccia con Ferri. Nel frattempo, Magdalena è ancora a Napoli aspettando il processo, con la speranza di poter cambiare per sempre la sua vita. A Palazzo Palladini fanno ritorno vari condomini come Giulia e Luca, ma anche Raffaele Giordano che è pronto a riprendere il proprio posto. Rosa, che lo aveva sostituto nel frattempo, deve tornare alla sua vita di sempre e ne sembra amareggiata, ma fortunatamente la visita a sorpresa di un suo amico riuscirà ad allietarla. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 agosto 2024.

Puntata in onda Martedì 27 luglio 2024

Guido e Mariella tornano dalle loro vacanze a Palinuro: rilassarsi e staccare la spina avrà aiutato la coppia a risolvere la loro crisi? Nel frattempo, Roberto rivela a Marina i suoi segreti propositi sulla compravendita di Tommy, mentre Rosa è spazientita dai comportamenti molesti di Luisa e Pasquale. Raffaele, invece, è preso di mira da Renato che lo riempie di domande nella speranza che Giordano capitoli e gli sveli la causa dello strano comportamento di Giulia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 agosto 2024.

Puntata in onda Mercoledì 28 luglio 2024

Nonostante i preziosi consigli di Silvia e Michele, che hanno provato a risolvere la profonda crisi di coppia, la vacanza a Palinuro è servita a ben poco e Guido e Mariella si preparano a prendere una decisione dolorosa. Dopo il suo duro scontro con Maddalena, Ida riceve il premuroso e affettuoso sostegno di Viola, Raffaele e Diego. Guai anche per Marina e Ferri: la Giordano è delusa e amareggiata dal fatto che Roberto voglia portare a termine il suo piano, nonostante ciò stia aumentando la distanza tra loro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2024.

Puntata in onda Giovedì 29 agosto 2024

Attuando il piano di Torrente contro Eduardo, Alberto riesce a strappare un nuovo appuntamento con Clara e Federico. La situazione, tuttavia, precipita rapidamente e rovinosamente, e un nuovo improvviso porta ad eventi tragici e inaspettati. Guido, invece, ha deciso di lasciare momentaneamente la sua casa e di trasferirsi da Michele, mentre Mariella è preoccupata che questa non sia una pausa ma un addio definitivo. Nel frattempo, Manuela indaga sulla vacanza a Formentera di Jimmy, facendo molte domande sul rapporto tra suo padre e Valeria. Proprio quest’ultima, invece, corre a chiedere aiuto a Niko per una questione delicata. Di cosa si tratta? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 agosto 2024.

Puntata in onda Venerdì 30 agosto 2024

Rendendosi conto di aver messo Clara e Federico in serio pericolo di vita, Alberto corre da loro per avvisarli prima dell’arrivo degli uomini di Torrente in quella che sarà una vera e propria corsa contro il tempo. Mentre Clara sta per partorire, Rossella e i suoi colleghi si preparano a conoscere il nuovo primario dell’ospedale. Manuela, invece, è sempre più gelosa di Valeria che sembra avere la naturale dote di accaparrare tutta l’attenzione degli uomini della famiglia Poggi senza fare alcuno sforzo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 agosto 2024.

