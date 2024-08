Un Posto al Sole Anticipazioni 28 agosto 2024: Marina è troppo delusa. Tra lei e Ferri sarà un addio?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 28 agosto 2024 Marina sarà molto delusa da Roberto, i cui piani la renderanno molto nervosa. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Marina non riuscirà a dimenticare le rivelazioni di Roberto e sarà molto delusa da lui. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano non sarà solo preoccupata per gli insani propositi del marito ma non sarà proprio in grado di seguirlo. E visto che lui non accennerà a tornare indietro sui suoi passi e continuerà a insistere, è probabile che la distanza tra loro aumenti e li porti a dirsi addio. Intanto sarà sempre più chiaro che la vacanza a Palinuro non ha sortito l’effetto sperato e che Mariella e Guido sono sempre allo stesso punto. I due potrebbero presto ricorrere agli avvocati. Diego, Raffaele e Viola si stringeranno intorno a Ida e cercheranno di rassicurarla dopo lo scontro con Magdalena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina delusa da Roberto

Roberto è uscito allo scoperto e ha rivelato a Marina i suoi torbidi piani. Ferri ha confermato alla moglie di non avere alcuna intenzione di perdere Tommy e di essere riuscito a trovare un altro stratagemma, che gli permetterà di avere la custodia del bambino. La Giordano non sarà però d’accordo con le idee del marito e sarà delusa e preoccupata per quello che lui intende fare. Visto che il manager continuerà a insistere e sembrerà sordo alle richieste di Marina di rallentare e di trovare altre strade, la distanza tra i due crescerà così tanto da portarli a un bivio. Possibile che il loro rapporto sia di nuovo destinato a traballare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella ancora distanti

Mariella ha pregato Guido di partire con lei e Lollo a Palinuro, nella speranza che un viaggio insieme potesse riunire la famiglia. Purtroppo però le vacanze non hanno sortito l’effetto sperato dall’Altieri. Lei e suo marito non sono riusciti a dipanare la matassa della loro crisi neanche seguendo i consigli di Michele e Silvia, che per un lungo periodo sono stati separati, per poi riscoprirsi ancora innamorati come una volta. I genitori di Lorenzo potrebbero presto dover ricorrere all’assistenza dei loro avvocati e prendere una decisione a cui non avrebbero mai immaginato di dover ricorrere.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: I Giordano si stringono intorno a Ida

Roberto ha messo in moto una macchina da guerra contro Ida e ha scatenato anche Magdalena contro la ragazza. Lo scontro tra zia e nipote è stato molto duro ma per fortuna la mamma di Tommy può contare sull’aiuto di Raffaele, Viola e Diego, che si stringeranno intorno a lei e spereranno di darle una mano a superare anche questo momento. Il giorno del processo si avvicina ed è necessario non fare alcun passo falso. Ora più che mai bisogna mantenere la calma e il sangue freddo.

