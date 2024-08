Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2024, comincia la nuova stagione: Roberto torna alla carica e fa tremare Michele!

Anticipazioni TV

Arrivano le nuove puntate di Un Posto al Sole. La nuova stagione della Soap di Rai3 comincia dal 26 agosto 2024. Gli episodi inediti prevedono fin da subito un colpo di scena drammatico, che si consumerà sin dalla prima settimana. Ma scopriamo insieme cosa succederà nella prima puntata in onda lunedì.

Le Anticipazioni dell’episodio di Upas del 26 agosto 2024, in onda su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto tornerà alla carica con Radio Golfo 99. Ferri, in attesa che Marina torni a casa, ricomincerà a occuparsi della nuova gestione dell’emittente in cui lavorano sia Filippo che Michele. Saviani sarà in ansia e vivrà con agitazione il momento in cui dovrà confrontarsi con l’imprenditore. Magdalena invece aspetterà con trepidazione il giorno del processo, speranzosa che la sua vita cambi radicalmente come ha sempre desiderato. Raffaele tornerà a casa e Rosa sarà costretta a lasciare la portineria. Il momento sarà difficile ma la Picariello sarà rincuorata dall’arrivo di un caro amico. A Palazzo Palladini faranno ritorno pure Giulia e Luca.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto torna a pensare a Radio Golfo 99. Michele è in ansia

Le vacanze estive sono finite ed è tempo di tornare alla vita quotidiana. Roberto si farà di nuovo sotto con la questione Radio Golfo 99, pronto a mettere in atto i suoi piani per la sua gestione dell’emittente in cui lavora suo figlio. In attesa che Marina rientri a casa, Ferri tornerà a far paura a Michele. Il Saviani avrà terrore che l’arrivo del manager possa cambiare del tutto la sua vita lavorativa e condizionare tutto la sua carriera. Lo speaker sarà preoccupato ma non quanto il Sartori, deluso dal comportamento del padre, che non lo ha minimamente preso in considerazione quando si è trattato di avvicinarsi alla radio, per cui ha tanto lavorato. Come andrà a finire?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Magdalena spera di cambiare vita

Mentre tutti stanno tornando dalle vacanze, Magdalena attenderà con trepidazione l’arrivo del giorno del processo. La decisione del giudice non sarà decisiva solo per Ferri e Ida ma anche per lei, che spera di cambiare finalmente la sua vita. Ma riuscirà a raggiungere il suo obiettivo oppure finirà per dover rinunciare a tutto quello che ha desiderato sino a ora? Tra poco tempo scopriremo anche quale sarà il futuro di Tommy e se la sua custodia verrà affidata a Roberto, nonostante non sia il suo vero padre oppure alla Kovalenko, la sua vera madre.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa torna a casa!

Il lavoro di Rosa a Palazzo Palladini sta finendo. Raffaele tornerà a Napoli dopo le sue vacanze a Barcellona e riprenderà il suo posto in portineria. La Picariello sarà quindi costretta a tornare a casa e non sarà un ritorno indolore. La ragazza sarà però allietata dalla visita di un caro amico, che riuscirà a rincuorarla. Intanto Giulia, dopo aver deciso di stare con Luca anche durante le ferie estive e quindi di non partire per la Sicilia, farà ritorno con il De Santis. Il dottore avrà passato dei bei momenti e si sarà ripreso dalle ultime faticacce affrontate a causa della sua malattia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.