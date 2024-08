Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2024: Roberto esce allo scoperto e rivela a Marina i suoi torbidi segreti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 agosto 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Roberto rivelerà a Marina i suoi piani oscuri e subdoli per riavere Tommy. Guido e Mariella torneranno a casa. La loro crisi sarà rientrata oppure no?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 27 agosto 2024, alle ore 20.50, per Roberto arriverà il momento di confessare a Marina tutti i suoi piani. Ferri confesserà alla moglie, tornata a Napoli, le sue reali intenzioni e le dirà del piano per riprendersi Tommy. Come reagirà la Giordano? Intanto Renato cercherà di capire perché Giulia si comporti in modo strano. Il Poggi, non al corrente delle condizioni di Luca, spererà che Raffaele lo aiuti a fare chiarezza e il Giordano dovrà prendere una decisione difficile. Guido e Mariella torneranno a casa dopo la vacanza a Palinuro. I giorni insieme, lontani da tutti, avranno sortito l’effetto sperato dall’Altieri? Rosa si troverà invece ad affrontare l’atteggiamento molesto sia di Pasquale che di sua madre Luisa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto confessa a Marina tutti i suoi piani segreti

Roberto è tornato alla carica con la Radio Golfo 99 e ha fatto tremare Michele. Saviani non sarà però il solo a essere sconvolto dal comportamento del Ferri. Anche Marina si troverà a sgranare gli occhi. Suo marito le confesserà le sue reali intenzioni e le rivelerà la strategia che adotterà per vincere il processo, che gli assicurerà per sempre la custodia di Tommy. Vi anticipiamo che la Giordano sarà piuttosto preoccupata anzi quasi inorridita dalle idee del consorte, che si riveleranno subdole e oscure, come non mai. Riuscirà a fargli cambiare idea oppure dovrà rinunciare e allontanarsi da lui, prima di essere travolta da quello che sta combinando?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 27 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato vuole sapere che succede a Giulia

Giulia è tornata a Napoli e Renato non ha dimenticato la sua decisione di rimanere con Luca e di partire con lui in vacanza, invece che raggiungere sua figlia in Sicilia. Poggi non si sarebbe mai immaginato che la sua ex moglie si comportasse così e cercherà di capire cosa le stia accadendo. Per capirlo chiederà aiuto a Raffaele, a cui domanderà di aiutarlo a fare luce sul misterioso cambio di rotta della madre di Niko e Angela. Il Giordano sarà costretto a prendere una decisione difficile ma non è ancora chiaro se rivelerà al suo amico dei problemi di salute del De Santis o se manterrà il riserbo come ha fatto sino a ora.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giudo e Mariella di nuovo a casa. La crisi sarà finita?

A Palazzo Palladini faranno ritorno anche Guido e Mariella. I due sono partiti insieme per Palinuro, con la volontà di capire se, per la loro coppia, ci fosse ancora speranza. I momenti passati insieme e l’aria di vacanza saranno riusciti a mettere un punto sulla loro crisi oppure avrà fatto capire a entrambi che non c’è più nulla da fare? Purtroppo la risposta a questo quesito non piacerà a molti. Rosa, tornata a casa sua, dovrà fronteggiare l’atteggiamento prevaricatore e molesto di Pasquale e di Luisa. Madre e figlio le daranno il tormento.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.