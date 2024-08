Un Posto al Sole Anticipazioni 30 agosto 2024: Corsa contro il tempo. Alberto salverà Clara e Federico?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 agosto 2024, eccezionalmente alle 20.30. Nell'episodio della Soap di Rai3, vedremo che Alberto dovrà salvare Clara e Federico dalla vendetta di Torrente, che lui stesso ha alimentato. Ci riuscirà?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 agosto 2024, eccezionalmente alle ore 20.30 su Rai3, Alberto capirà di aver fatto male i conti e per lui comincerà una corsa contro il tempo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che un imprevisto porterà il Palladini a essere molto preoccupato per l’incolumità di Clara e Federico, che dovrà proteggere dalla furia di Torrente. Clara entrerà in travaglio e il tempo non sarà tanto. Rossella e Riccardo aspetteranno il nuovo primario che prenderà il posto di Luca mentre Manuela sarà sempre più gelosa di Valeria, che sembrerà aver compreso molto bene come conquistare i Poggi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto deve correre contro il tempo per salvare Clara e Federico

Alberto ha fatto male i suoi conti e un imprevisto rischia di mettere in pericolo non solo la vita di Sabbiese – di cui sia lui che Torrente vogliono vendicarsi – ma anche Clara e Federico. Palladini non può certo permettere che il piano che ha organizzato con il boss faccia fisicamente del male alla Curcio e a suo figlio ma quando la donna entrerà in travaglio e sarà prossima al parto, capirà di non avere poi tanta scelta che cominciare una corsa contro il tempo, per salvarli da quella vendetta che lui stesso ha contribuito a tessere. Un tragico evento potrebbe sconvolgere le trame di Upas e potrebbe essere drammatico come già accaduto in passato con Susanna.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo attendono il nuovo primario

Grazie all’intervento di Ornella e all’amore di Giulia, Luca ha preso coraggio e ha lasciato il suo posto di primario. Al San Filippo tutti attendono di conoscere chi sostituirà il De Santis. Rossella e Riccardo rimasti a Napoli durante l’estate, saranno pronti ad accoglierlo ma sospettiamo che l’arrivo di questo nuovo personaggio, così tanto atteso, sarà portatore di qualche sconvolgimento inaspettato e forse persino fastidioso. Attendiamo con trepidazione di conoscere la sua identità.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela gelosa di Niko e Jimmy!

Manuela ha indagato sulla vacanza a Formentera di Niko e Jimmy e ha sperato sino all’ultimo che almeno suo nipote non fosse stato contento di passare del tempo con la nuova compagna del padre. Il bambino per diverso tempo non ha sopportato la presenza della Paciello e alla Cirillo questa situazione faceva molto comodo. Peccato però che le cose siano cambiate e che la donna sia riuscita a conquistare entrambi gli uomini Poggi, scatenando il lei una gelosia davvero fortissima e stavolta non solo per Niko. Manuela riuscirà a trattenersi o finirà per scontrarsi con la sua rivale?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 26 al 30 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.