Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024: Manuel nei guai. Pasquale lo tiene in pugno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 25 al 29 novembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 25 al 29 novembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 25 novembre 2024

La tragedia era dietro l’angolo e ha colpito Don Antoine. Damiano si mette immediatamente a indagare per capire cosa sia accaduto mentre Giulia, Rosa e Ornella si attivano per prestare i soccorsi al sacerdote. Le tre potrebbero aver salvato la vita al giovane. Ferri si occupa personalmente dell’entrata di Gagliotti nella sua radio mentre Michele continua a investigare sulla famiglia di Gennaro. Saviani ha già allertato Filippo ed è certo che ci sia qualcosa sotto. Mariella invece riesce a fermare Espedito, impedendogli così di prendersela con Guido mentre Castrese si ritrova schiacciato dal ricatto di Costabile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 26 novembre 2024

Rosa e Giulia sono molto scosse e seguono, con attenzione, il recupero di Don Antoine. Le due sperano che il ragazzo si riprenda presto. Damiano invece continua a indagare ma non è lui a scovare Pasquale. Michele continua a cercare risposte sui Gagliotti e si trova a fare una scoperta sensazionale sul conto della famiglia. Costabile continua il suo vile ricatto contro Castrese. Il fratellino di Mariella vuole a tutti i costi che lui parli con il padre e lo convinca a entrare in affari con Gennaro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 27 novembre 2024

La relazione tra Nunzio e Rossella potrebbe subire un nuovo contraccolpo. Tutta colpa della decisione della giovane di lasciare Napoli. Come reagirà il Cammarota davanti a questa notizia? Manuel si è imbattuto in Pasquale e finisce per essere trattenuto da quest’ultimo, che non vuole avere guai con la polizia. Intanto Samuel ha capito come liberarsi del pensiero di Micaela e la Cirillo, che ha ormai capito di non essere più nel cuore del cuoco, si sente piuttosto abbattuta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 28 novembre 2024

Manuel ha scoperto dove si trova Pasquale ed è l’unico a saperlo. Il bambino non ha intenzione di dirlo a nessuno ma così facendo rischia di mettersi nei guai. Michele è sempre più in ansia per Rossella, che sta affrontando un periodo piuttosto complicato. Le cose per Ross si stanno complicando per via di Nunzio, con cui si è appena riconciliata ma a cui potrebbe dover dire di nuovo addio. Samuel fa una richiesta spiazzante e un po’ scomoda a Manuela e la Cirillo non sa se accettare o meno. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 29 novembre 2024

Pasquale vuole farla franca e nel suo piano finisce per essere coinvolto Manuel. Rosa e Damiano si rendono conto che da casa è scomparsa una grossa somma di denaro. Guido legge un’intervista di Claudia e si rende conto che la donna non tiene in considerazione la loro storia d’amore, come invece fa lui. Niko si ritrova a discutere con Valeria, che si oppone alla sua partenza in Sicilia per Natale, viaggio a cui lei non può partecipare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.