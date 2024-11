Un Posto al Sole Anticipazioni 29 novembre 2024: Manuel è in pericolo mentre Guido capisce una dura verità su Claudia

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 29 novembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Manuel rischia di mettersi nei guai mentre Guido scopre una verità sconvolgente su Claudia.

La puntata di Un Posto al Sole che vedremo in onda il 29 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, sarà piena di colpi di scena al cardiopalma. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Pasquale terrà così tanto in pugno Manuel da spingerlo a fare un’azione molto pericolosa per lui. Il ragazzino avrà in mente un preciso piano per darsi alla fuga e il figlio di Rosa lo aiuterà. La Picariello e Damiano intanto si renderanno conto che da casa manca una grossa somma di denaro. Guido leggerà un’intervista di Claudia e capirà che la donna non tiene quanto lui alla loro storia d’amore mentre Niko dovrà frenare Valeria, che si lamenterà con lui per via della vacanza in Sicilia che il Poggi farà senza di lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 novembre 2024: Manuel si mette nei guai

Manuel ha deciso di aiutare Pasquale e farà di tutto per farlo. Il ragazzino finirà però per mettersi nei guai. Il figlio di Luisa prenderà una decisione totalmente sconsiderata e coinvolgerà il piccolo Renda, che non saprà dirgli di no. Manuel si è infatti convinto che il ragazzino sia innocente e per questo non gli negherà il suo supporto. Sarà forse per questo che Rosa e Damiano si renderanno conto che è sparita una grossa somma di denaro da casa? Il loro amato bambino avrà rubato i soldi per permettere a Pasquale di fuggire?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido scopre un’amara verità su Claudia

Guido comincerà a fare i conti con il peso delle sue azioni. Il Del Bue si sta trovando in grande difficoltà nel gestire la sua relazione con Claudia, con le sue richieste, e il suo rapporto con Lollo. Il vigile non vuole negare a suo figlio la sua presenza ma la sua nuova compagna ha già dimostrato di essere piuttosto egoista su questo fronte. E la situazione peggiorerà quando, leggendo un’intervista della Costa, Guido capirà che l’attrice non tiene al loro amore così come ci tiene lui. Sarà un boccone amaro da mandare giù, soprattutto perché per l’artista, il cugino di Silvia ha lasciato la sua famiglia.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Niko alle prese con le proteste di Valeria

Niko ha deciso di partire per la Sicilia, facendo molto contento suo padre. Poggi stavolta non ha potuto dire di no a Renato anche perché desidera veramente riabbracciare sua sorella. Valeria però non è stata per nulla contenta di questa decisione. La ragazza non è infatti stata inclusa e la cosa l’ha fatta infuriare. Niko si troverà a gestire le sue proteste, che non cesseranno così facilmente. L’avvocato sarà costretto a rivedere i suoi piani o stavolta non cederà alle richieste della sua compagna?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.