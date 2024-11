Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 25 novembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Mariella impedirà a Espedito di dare una lezione a Guido mentre, dopo la tragedia accaduta a Don Antoine, Damiano si metterà a indagare.

La tragedia era dietro l’angolo e la tensione scoppierà senza più freni nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 25 novembre 2024 su Rai3, alle ore 20.50. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rosa, Giulia e Ornella si occuperanno di aiutare Don Antoine e riusciranno a salvargli la vita. Damiano invece comincerà a indagare sui fatti, pronto a stanare chi abbia teso un’imboscata al sacerdote. Mariella dovrà occuparsi di Espedito. L’Altieri dovrà impedire al cugino di prendersela con Guido e di fargliela pagare mentre Castrese si troverà sempre più in difficoltà a causa dei ricatti di Costabile. Roberto si occuperà personalmente di seguire l’inserimento di Gagliotti in radio mentre Michele, dopo aver reso partecipe Filippo dei suoi dubbi, continuerà a investigare su Gennaro e sulla sua famiglia, convinto che abbiano qualcosa da nascondere.

Scopri cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 novembre 2024.

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 novembre 2024: Mariella salva Guido dalla furia di Espedito

Il comportamento di Guido ha scosso tutta la famiglia Altieri. Il suo atteggiamento e il fatto di aver lasciato Mariella, ha innervosito Espedito. Il padre di Speranza, Costabile e Castrese sarà pronto a vendicare l’onore della cugina e a dare quindi una bella lezione al suo ex parente, colpevole pure di aver messo in una brutta situazione il piccolo Lollo. Mariella riuscirà a frenare la furia dell’uomo e a impedirgli di fare una sciocchezza con il suo ex marito, che merita sì di capire gli errori che ha fatto e che sta facendo ma senza ricorrere a metodi bruschi. E in effetti la vigilessa avrà ragione a lasciare che i tempi maturino da soli. Il Del Bue comprenderà molto presto che non tutte le sue decisioni porteranno a buoni risultati e forse potrebbe addirittura pentirsi di quanto accaduto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Giulia sconvolte dalla tragedia

La tragedia era nell’aria e purtroppo ne abbiamo avuto conferma. Don Antoine è finito vittima di un terribile agguato e ora le sue condizioni sono gravissime. Il pronto intervento di Rosa e Giulia, aiutate da Ornella, eviterà il peggio ma sarà comunque chiaro che il sacerdote ha rischiato e sta rischiando ancora grosso. Damiano partirà all’attacco, deciso a stanare chi possa aver combinato tutto questo e saremo molto stupiti dal proseguo delle puntate di Un Posto al Sole, in onda questa settimana. Il colpevole verrà sì trovato ma non dal poliziotto…

Castrese intanto si sentirà sempre più minacciato da suo fratello. Costabile è tra le grinfie di Gagliotti e per uscirne ha giocato il tutto per tutto, arrivando persino a toccare un tasto dolente nella sua famiglia.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Michele tiene d’occhio Gagliotti

Roberto seguirà personalmente l’entrata di Gagliotti in radio e Michele farà lo stesso ma con occhio un po’ più “attento”. Saviani ha capito che Gennaro e la sua famiglia nascondono qualcosa ed è determinato a capire cosa. Dopo aver avvertito Filippo dei suoi sospetti, lo speaker intensificherà le sue indagini ma dovrà stare molto attento a non farsi scoprire. Il nuovo socio di Ferri è un uomo spietato, che non guarda in faccia nessuno e che potrebbe mettere in pericolo il compagno di Silvia, senza pensarci due volte. La situazione potrebbe quindi diventare esplosiva e molto drammatica.

