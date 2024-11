Un Posto al Sole Anticipazioni 27 novembre 2024: Nunzio rischia di perdere Rossella... di nuovo e per sempre!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 27 novembre 2024 vedremo che Nunzio scoprirà che Rossella potrebbe presto lasciare Napoli. Il Cammarota riuscirà a trovare il coraggio di lasciare Diana e di seguire la sua amata Ross? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Nunzio dovrà affrontare una dura e triste novità, che potrebbe non riuscire ad accettare. Nella puntata di Un Posto al Sole che ci farà compagnia il 27 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il Cammorata scoprirà che Rossella ha preso sul serio il consiglio di Michele e potrebbe davvero partire per un anno all’estero. Le Anticipazioni della Soap non ci rivelano quale sarà la reale reazione del giovane chef ma siamo certi che per lui sarà un momento molto difficile, che potrebbe spingerlo a trovare però il coraggio di dire la verità a Diana. Intanto Manuel rimarrà incastrato da Pasquale, che non vorrà che il ragazzino corra ad avvisare suo padre e quindi la polizia. Samuel è sempre più lontano da Micaela. Il Piccirillo ha trovato un modo efficace per non pensare più alla sua ex mentre la Cirillo sarà sempre più infastidita dal fatto che il ragazzo l’abbia dimenticata.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 novembre 2024: Nunzio sconvolto da Rossella

Michele ha fatto a Rossella una proposta spiazzante e la ragazza sembra averla presa davvero in considerazione. Ross potrebbe partire da un momento all’altro per un anno studio all’estero, liberandosi così dei problemi al San Filippo con il suo primario. La giovane non ha ancora preso una decisione definitiva ma dovrà comunque parlarne con Nunzio. Il Cammarota sarà sconvolto da questa novità ma potrebbe anche trovare finalmente il coraggio di affrontare Diana e di dirle tutta la verità. Nunzio, con la paura di perdere per sempre la Graziani, potrebbe avere la spinta che gli serve per chiudere con la Della Valle e affrontare la partenza di Ross molto più serenamente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Pasquale tiene in pugno Manuel!

Manuel ha scoperto dove si è nascosto Pasquale. Il piccolo Renda lo ha stanato ma ora si trova in grande difficoltà. Spaventato possa andare a chiamare la polizia o che comunque avverta suo padre, il ragazzino lo tratterrà contro la sua stessa volontà. Pasquale farà di tutto per impedire al figlio di Rosa di cacciarlo nei guai e gli domanderà invece di aiutarlo. Comincerà infatti a dirgli che lui non c’entra nulla con quanto accaduto a Don Antoine e che, quando è arrivato da lui, lo ha trovato in una pozza di sangue, senza sapere cosa potesse essergli successo. Preoccupato di essere accusato, si è dato alla fuga. Ma sarà vera questa versione dei fatti?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel dimentica Micaela ma lei…

Samuel ha voltato pagina e sembra proprio che sia definitivo. Dopo essersi battuto per l’amore di Micaela e aver sempre ricevuto un doloroso due di picche, il Piccirillo ha deciso di dire basta e lo sta facendo in un modo che alla Cirillo non sta piacendo per nulla. Lo chef non solo sta passando sempre più tempo con Manuela ma troverà pure un metodo efficace per impedire che i ricordi possano riaffiorare. La mamma di Jimmy, compreso di non essere manco più nei pensieri del suo ex, accuserà il colpo. Farà qualcosa per tornare in auge?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.