Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2024: Michele vicino alla verità. Incastrerà i Gagliotti?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 26 novembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Michele scoprirà dei dettagli importati sui Gagliotti. Riuscirà a smascherarli?

Michele potrebbe presto scoprire tutta la verità sui Gagliotti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 26 novembre 2024, alle ore 20.50, Saviani troverà un indizio molto importante, che lo porterà a confermare i suoi dubbi sulla famiglia di Gennaro e che lo spingerà, sicuramente, ad affrontarlo e comunque a tentare di avvertire Roberto. Intanto Costabile continuerà a minacciare Castrese di dire al loro padre della sua omosessualità, se lui non lo convincerà a fare quello che gli ha chiesto, ovvero entrare in affari con il criminale, ora nuovo socio di Ferri. Giulia e Rosa si occuperanno di Don Antoine. Il sacerdote, finito vittima di un agguato, sarò molto deluso e sconfortato da quello che è successo. Damiano intanto si metterà alla ricerca di Pasquale, che è convinto sia il responsabile di quanto accaduto. Ma non sarà il poliziotto a trovare il ragazzino ma sarà…

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2024: Michele pronto a incastrare i Gagliotti?

Michele ha un terribile sospetto ovvero che i Gagliotti abbiano un terribile segreto. Saviani si è convinto che i nuovi soci di Roberto non siano sinceri e che nascondano dei loschi traffici. Preoccupato che la radio, così come i suoi dipendenti, finiscano per essere trascinati in guai seri, ha deciso di indagare. Le sue indagini porteranno a ottimi risultati. Con scaltrezza, lo speaker riuscirà a scoprire dei dettagli che gli confermeranno i suoi dubbi e comincerà quindi a escogitare un modo per procurarsi le prove per incastrare Gennaro e i suoi. Michele saprà sin da subito che per fermare questo criminale dovrà avere in mano una strategia concreta; solo così potrà convincere Ferri a guardarsi le spalle. Riuscirà nel suo intento? Salverà la reputazione di Radio Golfo 99?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sempre più in difficoltà

Michele ha proprio ragione: Gagliotti è un uomo molto pericoloso. Gennaro è infatti il criminale a cui Costabile deve dei soldi e che lo sta tenendo in scacco, deciso a riavere il suo denaro. L’Altieri è in grande difficoltà e si è trovato costretto, a causa dei suoi errori, a minacciare Castrese. Il ragazzo sta ricattando suo fratello e gli ha promesso di confessare al padre la sua omosessualità se lui non lo aiuterà a convincere Espedito a entrare in società con Gennaro. Solo così riuscirà a ripagare il criminale e a levarselo di torno. Insomma Costabile è pronto a sacrificare la sua famiglia pur di salvarsi le penne.

Un Posto al Sole Anticipazioni e Trame: Chi troverà Pasquale?

Don Antoine è vivo ma le sue condizioni sono gravi. Rosa e Giulia si impegneranno a stargli vicino e a sostenerlo nel lungo processo di recupero, fisico e psicologico. Il sacerdote è infatti molto triste per quello che è successo. Damiano invece si è subito messo alla ricerca del colpevole e ha capito che, purtroppo, si tratta del giovane Pasquale. Il ragazzino si è nascosto e vuole sfuggire a ogni costo alla polizia. Il Renda faticherà a trovarlo. Sarà Manuel a scovarlo. Il piccolo si imbatterà nel figlio di Luisa ma invece che correre a informare il padre, prenderà una decisione inaspettata, soprattutto visto i rapporti non proprio idilliaci che ha con lui.

