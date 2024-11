Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2024: Samuel spiazza Manuela e la mette in difficoltà con Micaela!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 28 novembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Samuel farà una proposta a Manuela e lei si troverà totalmente spiazzata. La Cirillo avrà paura di ferire Micaela?

Il nuovo appuntamento con Un Posto al Sole ci aspetta il 28 novembre 2024. Le Anticipazioni della puntata della Soap, che vedremo su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Samuel sarà più che mai deciso a togliersi dalla mente Micaela e a dimenticare i momenti passati con lei. Per farlo, il Piccirillo farà a Manuela una proposta molto particolare, che la metterà in difficoltà con la sua gemella. Intanto Manuel continuerà a essere l’unico a sapere dove si trovi Pasquale. Il figlio di Rosa non vorrà tradire la fiducia del ragazzino, che ha deciso di aiutare. Michele sarà invece sempre più preoccupato per il momento difficile che Ross sta passando e a complicare le cose per la giovane Graziani ci si metterà il suo rapporto con Nunzio, che potrebbe subire una battuta d’arresto prima di poter ufficialmente rifiorire.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2024: Samuel spiazza Manuela!

Samuel si sta riprendendo alla grande dalla fine della sua relazione con Micaela. Capito di non potersi più riavvicinare alla Cirillo, il ragazzo ha deciso di voltare pagina. Non solo ha intensificato il suo rapporto con Manuela, che ora lavora con lui a Il Vulcano ma ha trovato persino una soluzione per non pensare più, nemmeno per un momento, al passato. Per mettere tutti i pensieri a tacere, il Piccirillo farà a Manu una richiesta particolare, che finirà per mettere la giovane in difficoltà con sua sorella. Di che richiesta si tratterà? Vorrà per caso passare ancora più tempo con lei oppure si tratterà di qualcosa di ancora più serio? Qualunque cosa sia, siamo certi che Micaela non la prenderà per nulla bene.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuel aiuta Pasquale

Manuel ha scoperto dove si nasconde Pasquale e ha deciso di non dirlo a nessuno. Il ragazzino ha convinto il figlio di Rosa di essere innocente e il nostro piccolo Renda, che ha più volte dimostrato di essere molto sensibile, ha preso a cuore la sua situazione e si è offerto di aiutarlo. Non solo non rivelerà a suo padre, e quindi alla polizia, il suo nascondiglio ma farà qualcosa che gli permetterà concretamente di farla franca. Vi anticipiamo che Manuel potrebbe mettersi davvero in seri guai e farà un gesto che preoccuperà moltissimo suo padre e sua madre. Damiano e Rosa si accorgeranno infatti di un dettaglio molto particolare, che li farà sbiancare.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella e Nunzio già al capolinea?

Nunzio rischia di perdere Rossella e stavolta per sempre. Il Cammarota ha scoperto della possibile partenza della sua amata ma per il momento non può fare nulla, visto che è ancora ufficialmente legato a Diana. Il ragazzo dovrà decidere che fare ma questa notizia, purtroppo, creerà una grossa spaccatura tra lo chef e la Graziani. La loro storia d’amore sarà di nuovo al capolinea? Michele invece continuerà a seguire passo passo le mosse della sua bambina, preoccupato per la brutta situazione che sta affrontando e che la sta mettendo a dura prova. Riuscirà la nostra dottoressa a trovare una soluzione a tutti i suoi problemi e a non allontanarsi definitivamente dal suo innamorato?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.