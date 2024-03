Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024: Damiano torna a vivere con Rosa. Deve proteggerla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 25 al 29 marzo 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 25 marzo 2024

Damiano riesce a riavvicinare Viola ad Antonio e stabilisce con il bambino un ottimo rapporto. Questa complicità inaspettata finisce però per far soffrire qualcuno. Che si tratti di Eugenio, magari geloso di suo figlio, oppure di Manuel, infastidito di non avere tutte le attenzioni di suo padre rivolte a lui? Intanto Alberto continua a pungolare Clara dopo aver scoperto della sua gravidanza. La Curcio si trova in grande difficoltà anche perché non sa ancora se tenere o meno il suo bambino. A darle una mano ci pensa una vecchia amica. Intanto tra Guido e Mariella continua la crisi e i due sono molto stressati mentre Cerri e Luciano approfondiscono la loro conoscenza, facendosi sempre più vicini. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 26 marzo 2024

Viola si sente ancora in colpa nei confronti di Eugenio mentre Rosa continua a voler tornare a casa sua nonostante le minacce. Damiano scende in campo per aiutarla e le fa una proposta totalmente inaspettata. Clara rivela di voler abortire e la sete di vendetta di Alberto sembra placarsi. Marika tenta di convincere la Curcio a tenere il piccolo e di seguire il suo cuore. Luciano e Cerri sono sempre più in sintonia. Sasà tenta di far capire al papà di Rossella che la sua relazione con Castrese non va per nulla bene. Mariella è certa di aver guadagnato terreno con Guido ma purtroppo le cose non sono come lei crede. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 27 marzo 2024

Ida è pronta a fare sul serio con Diego ma una notizia inaspettata finisce per portarla di nuovo nel baratro e per farla soffrire tantissimo. Damiano ha proposto a Rosa di andare a vivere a casa da lei e Manuel per proteggere entrambi. Questa decisione porta però un grande scompiglio nella relazione con Viola. A Palazzo Palladini torna la serenità grazie all’arrivo di un personaggio molto speciale. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 marzo 2024

Puntata in onda Giovedì 28 marzo 2024

Il padre di Ida è morto e la ragazza è disperata. Diego, esausto nel vederla così sofferente, pensa che sia arrivato il momento di liberarla dal giogo dei Ferri. Damiano si trasferisce da Rosa e i due, dopo tanto tempo, si trovano di nuovo a convivere. La Picariello fa molta fatica a nascondere quello che prova per il suo ex. Riuscirà a gestire questa strana situazione? Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 29 marzo 2024

Dopo aver fatto saltare le sue stesse nozze, Rossella deve fare ordine tra i suoi sentimenti. Un inaspettato invito potrebbe aiutarla a fare chiarezza. Raffaele teme che suo figlio si stia mettendo nei guai e teme che Diego sia troppo impulsivo. Il Giordano senior cerca di tenerlo a bada affinché non faccia esplodere la sua ira contro Roberto e Marina. Filippo e Serena riescono invece a far sorridere Irene dopo tanto tempo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 marzo 2024

