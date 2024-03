Un Posto al Sole Anticipazioni 28 marzo 2024: Rosa non ce la fa. Non può più nascondere di amare ancora Damiano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa non riuscirà a nascondere più il suo amore per Damiano mentre Diego penserà a come aiutare Ida.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 28 marzo 2024, alle ore 20.50, Rosa non riuscirà a gestire serenamente la convivenza con Damiano. La Picariello si troverà in grande difficoltà a tenere a freno i suoi sentimenti, ancora molto forti per il suo ex. Riuscirà a soffocarli per non creare ulteriori pasticci? Intanto Ida farà molta fatica a riprendersi dalla brutta notizia della morte del padre e Diego sarà sempre più convinto di dover fare qualcosa per allontanarla da Roberto e Marina. Cosa si inventerà il Giordano?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa fatica a nascondere i suoi sentimenti per Damiano

Damiano ha sconvolto Rosa ma anche Viola con la decisione di trasferirsi a casa della Picariello. Visto la decisione della sua ex di non lasciare la sua casa ma soprattutto di non piegarsi ai ricatti, il Renda ha deciso di intervenire personalmente e di proteggere Manuel e sua madre da chiunque tenti di far loro del male. Questa scelta potrebbe però risultare fatale sia per il suo rapporto con la Bruni sia con la sua ex. Rosa, durante la convivenza, faticherà a nascondere i suoi sentimenti per il padre di suo figlio e la convivenza rischierà di diventare davvero difficile per lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Viola di nuovo rivali?

Tra Rosa e Viola le cose sembravano essersi sistemate e il confronto tra le due, con le dichiarazioni strappalacrime della Picariello, parevano aver messo un punto tra le due. Ma la decisione di Damiano, pronto a proteggere la sua ex e suo figlio, rimetterà tutto in discussione. Insomma la Bruni si troverà a dover gestire del nervosismo e Rosa non dovrà farsi sfuggire che prova ancora un forte amore per il poliziotto. Ma fino a quando tutto questo rimarrà in equilibrio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego pronto a tutto per liberare Ida

Ida è stata annientata da una triste notizia. La ragazza ha saputo che suo padre è morto e per lei è stato un colpo durissimo. La ragazza non riuscirà proprio a capacitarsi che le cose siano andate così e Diego sarà molto in ansia per lei. Il Giordano penserà di aiutarla in ogni modo e si impegnerà a trovare una soluzione per liberarla dal giogo dei Ferri, che ancora approfittano della situazione della giovane, in bilico tra il dire tutta la verità e rischiare grosso oppure rimanere sotto il controllo di Marina e Roberto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.