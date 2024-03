Un Posto al Sole Anticipazioni 26 marzo 2024: Damiano sconvolge Rosa con una proposta. Vuole trasferirsi da lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano deciderà di trasferirsi da Rosa per proteggere sia lei che Manuel. Intanto Luciano farà riflettere Cerri sul suo rapporto con Castrese.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 26 marzo 2024, alle ore 20.50, Viola dovrà destreggiarsi con il cattivo umore di Eugenio, ferito dal rapporto tra Antonio e Damiano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre la Bruni dovrà gestire il risentimento del marito e si sentirà in colpa nei suoi confronti, il Renda prenderà una decisione molto importante per Rosa e Manuel. Il poliziotto, visto che la sua ex ha deciso di tornare a casa sua nonostante i pericoli, le proporrà di trasferirsi da lei, per proteggere la sua famiglia. Intanto Alberto comincerà a calmarsi dopo che Clara gli dirà di essere decisa ad abortire ma l’intervento di Marika potrebbe cambiare tutto. La ragazza consiglierà all’amica di pensarci ancora su e di scegliere bene tra la mente e il cuore. Luciano invece inviterà Cerri a riflettere sul suo rapporto con Castrese mentre Mariella si illuderà di aver guadagnato terreno con Guido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano si trasferirà da Rosa

Eugenio è una furia. Nicotera ha scoperto che il vantaggio che aveva su Damiano è stato annullato. Il poliziotto è riuscito a conquistare il cuore di suo figlio e alla fine ha creato con lui un ottimo rapporto. Viola si troverà a gestire la gelosia dell’ex marito e si sentirà persino in colpa nei suoi confronti, visto che lei è riuscita a ritrovare la serenità che le serviva. La tranquillità della Bruni potrebbe però presto essere messa in pericolo dalla decisione di Damiano. Preoccupato della scelta di Rosa di tornare a casa sua, nonostante i pericoli, si farà avanti con la sua ex e le chiederà di potersi trasferire nel suo appartamento per proteggere sia lei che Manuel.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara vuole abortire ma Marika insiste affinché cambi idea

Rosa sarà d’accordo con il trasferimento di Damiano e sarà contenta di averlo a casa per proteggere sia lei che Manuel. Vi anticipiamo che la convivenza tra i due ex non sarà priva di intoppi. Intanto Alberto comincerà a calmarsi quando Clara gli rivelerà di essere più propensa ad abortire che a tenere il bambino. Ma mentre il Palladini inizierà a sfregarsi le mani, Marika cercherà di convincere la sua amica a non prendere decisioni affrettate e a seguire il suo cuore, sempre e comunque. La convincerà a portare avanti la gravidanza senza aver paura del suo ex?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri riflette sul suo rapporto con Castrese

Cerri ha rivelato a Luciano che le cose tra lui e Castrese non vanno come devono andare. Il papà di Rossella spingerà Sasà a prendere coscienza che la situazione non può continuare ad andare così e che sia arrivato il momento di prendere delle decisioni. Intanto Mariella penserà di aver riguadagnato terreno con Guido ma questa si rivelerà una pia illusione. Ritroveranno la loro antica sintonia o saranno arrivati al capolinea?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.