Un Posto al Sole Anticipazioni 29 marzo 2024: Raffaele in ansia per Diego. Ecco cosa sta succedendo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Rai3, il 29 marzo 2024, alle ore 20.50, Raffaele avrà il timore che Diego possa mettersi nei guai. Il Giordano senior cercherà di tenere sotto controllo il figlio, nella speranza che non combini qualche pasticcio e metta sia se stesso che Ida nei guai con i Ferri. Intanto Rossella dovrà mettere ordine nei suoi sentimenti e un invito potrebbe aiutarla a chiarirsi finalmente le idee, almeno un po’. Filippo e Serena riusciranno finalmente a far tornare il sorriso alla piccola Irene. Sarà una vera e propria vittoria.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele teme che Diego si metta nei guai

Con Ida annientata dalla notizia della morte di suo padre e ormai in balia della sua tristezza, Diego ha deciso di affilare i coltelli e trovare, una volta per tutte, un modo per aiutare la sua amata. Il Giordano è certo che trovando la soluzione adatta, lui e la ragazza potranno finalmente godersi il loro amore e vivere serenamente la loro vita. Ma mettersi contro Marina e Roberto non è certo facile anzi è molto pericoloso. Raffaele ne è al corrente e vedendo suo figlio così tanto deciso a combattere contro i Ferri, tenterà di tenerlo d’occhio e di impedirgli di mettersi nei guai. Riuscirà a impedire che il giovane barista si metta in pericolo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un invito aiuta Rossella a chiarirsi le idee

Rossella vuole ricominciare da se stessa e vuole soprattutto fare chiarezza sui suoi sentimenti. Capito di provare affetto sia per Riccardo, che stava per sposare, sia per Nunzio, che ha fatto di tutto per convincerla a non convolare a nozze, la Graziani si è ritrovata a un bivio. La sua decisione ha lasciato tutti senza parole e pure lei ora dovrà mettere ordine nella sua mente, per poter spiegare a tutti il suo gesto, apparentemente folle. Un invito potrebbe aiutarla a raggiungere finalmente l’obiettivo sperato. Ma chi le offrirà questo incontro illuminante?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena ritrovano la serenità

La brutta storia che ha coinvolto Filippo, Serena, Irene e Manuela sembra finalmente sulla via della risoluzione. I Sartori riusciranno infatti ad avere un dialogo con la loro bambina ma soprattutto a strapparle un sorriso, che non vedono da tempo. La ragazzina avrà capito che i suoi genitori sono stati duri e inflessibili solo perché spaventati e in pena per lei, che ha rischiato di farsi davvero del male con l’uso del web senza la presenza di un adulto che le spiegasse la verità dietro alla finzione? Speriamo di sì.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.