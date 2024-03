Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2024: Damiano e Antonio sempre più uniti. Eugenio è una furia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano si avvicinerà sempre più ad Antonio e permetterà a Viola di fare pace con il figlio. Eugenio sarà geloso.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 25 marzo 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Damiano e Antonio si avvicineranno tantissimo. Questa vicinanza permetterà a Viola di fare finalmente pace con Antonio e di recuperare il rapporto con lui. Ci sarà però qualcuno che non ne sarà per nulla felice e anzi inizierà a provare una forte gelosia per questa serenità. Alberto continuerà a fare pressioni su Clara, rendendola sempre più indecisa sul da farsi. Una vecchia conoscenza della Curcio arriverà in suo soccorso mentre Guido e Mariella proseguiranno a darsi contro, in uno scontro che diventerà quasi ingestibile. Momenti di leggerezza invece tra Cerri e Luciano, che si troveranno sempre più vicini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano e Antonio sempre più uniti

Viola e Damiano continuano la loro relazione con alti e bassi e con i soliti problemi all’orizzonte. Alcuni nodi sono però destinati a venire al pettine e a essere risolti. Grazie al migliorato rapporto tra il Renda e Antonio, che ormai non prova più fastidio nei confronti del poliziotto, Viola riuscirà a riavvicinarsi a suo figlio. La cosa renderà la Bruni molto felice ma il motivo per cui questo è successo infastidirà Eugenio. Nicotera si sentirà sempre più escluso dalla vita del suo bambino e comincerà a soffrire per questa rinnovata felicità ed equilibrio tra le mura di Palazzo Palladini. Riuscirà mai a trovare la sua felicità senza rancori?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara in difficoltà con Alberto

Alberto ha scoperto che Clara è incinta ed è scoppiato, come era prevedibile, il caos. Il Palladini non intende lasciare in pace la Curcio e continuerà a pungolarla sino a quando lei non prenderà la decisione che lui desidera. La ragazza, già di per sé molto preoccupata e incapace di prendere una decisione definitiva, si troverà con le spalle al muro. Una sua vecchia conoscenza correrà in suo soccorso e sarà per Clara un grandissimo aiuto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri e Luciano sempre più intimi

Clara potrà contare sull’aiuto di Marika e per lei sarà fondamentale. Guido e Mariella non riusciranno invece a ritrovarsi. La loro sarà una crisi vera e propria e tutti cominceranno a temere per la loro unione. Cerri e Luciano invece continueranno ad avvicinarsi l’uno con l’altro e saranno molto felici di approfondire la loro reciproca conoscenza. Tra loro scoppierà l’amore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.