Un Posto al Sole Anticipazioni 27 marzo 2024: Una triste notizia annienta Ida!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 27 marzo 2024, alle ore 20.50, Ida verrà sconvolta da una tragica e triste notizia. Questo brutto risvolto la metterà in grande difficoltà e le impedirà di lasciarsi andare completamente con Diego, con cui aveva pensato di ricominciare a sorridere. La decisione di Damiano di trasferirsi a casa di Rosa metterà a dura prova i nervi di Viola ma anche quelli della Picariello mentre un ritorno alla Terrazza farà sorridere i suoi inquilini ma anche tutto Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una tragica notizia fa soffrire Ida

Diego ha fatto scacco matto a Roberto e Marina ma le cose purtroppo non andranno bene come previsto. Proprio quando Ida aveva pensato di godersi finalmente la storia d’amore con Diego e finalmente di ricominciare a vivere serenamente, una brutta notizia la farà soffrire. La ragazza scoprirà che suo padre è morto e tutto sarà da rifare sia per lei che per il Giordano. Roberto e Marina avranno di nuovo campo libero con la mamma di Tommaso, tale da metterla in grande difficoltà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: La decisione di Damiano mette Viola in crisi

Damiano ha sconvolto Rosa dicendole di volersi trasferire nel suo appartamento per proteggere sia lei che Manuel. La scelta del Renda sarà però un duro colpo per Viola che, nonostante pensi possa essere una buona idea, avrà paura delle conseguenze di questo gesto. Viola sa cosa Rosa prova per il suo ex e avrà timore che le cose possano sfuggire di mano a tutti. Sarà così? Di sicuro la Picariello vivrà in maniera molto particolare questa nuova convivenza con Damiano.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un ritorno fa tornare il sorriso alla Terrazza

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sta per tornare qualcuno di molto importante alla Terrazza. Non è ancora chiaro chi possa essere questa persona ma è probabile che si tratti di Bianca, passata a fare un saluto a sua nonna. Chiunque sia è chiaro che porterà un grande sorriso nella famiglia di Giulia ma anche tra tutti gli inquilini di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.