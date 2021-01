Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021: Chiara rovina la vita di Vittorio e Michele

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 25 al 29 gennaio 2021.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 25 al 29 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 25 gennaio 2021

Mentre seguono il presunto aggressore, Michele convince Silvia a rivolgersi alla Polizia: riusciranno ad identificare l'uomo? Alle prese con la sua crisi sentimentale, Vittorio deve anche far fronte alle richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli attuali assetti della radio. Ilaria vuole tornare a far parte della vita di Rossella chiedendole scusa e di poter tornare ad essere amiche.

Puntata in onda Martedì 26 gennaio 2021

I dubbi di Michele sull'identità dell'uomo che ha aggredito lui e Silvia generano un nuovo momento di crisi in famiglia, ma il giornalista decide di vederci chiaro. Vittorio è sempre più in difficoltà nel difendere la sua crescita professionale in radio mentre Chiara, in nome degli ascolti, vorrebbe riportarlo ai tempi di Vicky Beef. Dispiaciuta per la solitudine di Leonardo, Serena decide di fare un nuovo tentativo con la sua famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 27 gennaio 2021

I fantasmi del recente passato rischiano di creare nuovi problemi tra Michele e Silvia. Vittorio, grazie a Patrizio, ha un'idea geniale per dissuadere Chiara e mantenere la sua autonomia. Dispiaciuti per Leonardo, Filippo e soprattutto Serena cercheranno ancora una volta di aiutarlo.

Puntata in onda Giovedì 28 gennaio 2021

Silvia è convinta che chiedendo a Diego di essere il suo braccio destro abbia finalmente risolto i suoi problemi al Vulcano. Intanto, Michele è sempre più deluso dalle rivoluzioni di Chiara all'interno della radio mentre Vittorio sembrerebbe aver trovato un compromesso con la giovane. La situazione potrebbe però rivelarsi più ardua del previsto. Nel frattempo, mentre Roberto cerca di sapere qualcosa su Marina, Lara prende un’iniziativa che potrebbe ritorcersi contro di lei.

Puntata in onda Venerdì 29 gennaio 2021

Clara e Alberto si accingono a trasferirsi nella nuova casa, ma una visita inaspettata rovina l'entusiasmo della donna. Alle prese con Rick Tok, una specie di “versione giovanile” di Vicky Beef, Vittorio si rende conto che i suoi fan non sono più quelli di una volta. Intanto Roberto, pur nutrendo sospetti su Lara, sembra non riuscire a resisterle.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.