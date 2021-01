Un Posto al Sole Anticipazioni 29 gennaio 2021, Doppia Puntata: Aria di tempesta per Clara e Alberto...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 29 gennaio 2021. Nelle Trame degli episodi della soap in onda alle 20.20 su Rai3, Clara e Alberto sono pronti a trasferirsi nella loro nuova casa ma qualcuno rovina il bel momento. Intanto Vittorio è alle prese con il suo nuovo personaggio radiofonico, Rick Tok, che si rivela un fiasco. Il giovane deve ammettere che i suoi fan non sono più quelli di una volta. Intanto Roberto, seppur sospettoso nei suoi confronti, non riesce a resistere alle armi seduttive di Lara. Tra Michele e Chiara crescono le tensioni mentre Angela potrebbe davvero accettare la proposta di andare a Venezia. Prima che possa però prendere una decisione, un inatteso ritorno bussa alla porta di casa Boschi-Poggi. Patrizio e Vittorio si danno battaglia per chi debba occupare il seminterrato appena lasciato da Alberto.

Aria di tempesta per Clara e Alberto nella puntata di Un Posto al Sole del 29 gennaio 2021

Clara ha finalmente convinto Alberto a vivere insieme. I due hanno così trovato un appartamento in cui cominciare la loro vita insieme al piccolo Federico. La felicità della ragazza è incommensurabile. Dopo lungo faticare, il Palladini sembra essersi convinto a prendere sul serio la loro storia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Clara dovrà subire un'ennesima delusione. Prima infatti che possa cantare vittoria e godersi la sua bella famiglia, Barbara si presenta da loro con il chiaro intento di provocare Alberto. La Curcio capisce subito l'interesse della Filangeri nei confronti del suo compagno ed è pronta a lottare. Intanto tra Michele e Chiara la situazione si sta facendo esplosiva. Il Saviani non riesce più a trattenere il suo fastidio nei confronti del suo nuovo capo e i problemi con Silvia non fanno che peggiorare le cose.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una cocente delusione per Vittorio

Vittorio ha trovato un escamotage per far contenta Chiara e mantenere la sua autonomia. Invece che far tornare Vicky Beef, ha inventato un nuovo personaggio radiofonico: Rick Tok. Rick è una versione aggiornata di Vicky, un 2.0 più giovanile e al passo con i tempi. Ma l'entusiasmo del Del Bue per la novità appena escogitata, dovrà fare posto molto presto alla delusione. Il ragazzo si accorge che i suoi fan, quelli che lo seguivano ogni giorno con il fiato sospeso e pronti alle sue nuove storie, sono cambiati. Come risolvere questo nuovo intoppo senza che Chiara possa metterci becco? Intanto a casa Poggi, Angela pensa e ripensa alla proposta di trasferirsi a Venezia per seguire un corso di aggiornamento. La scelta della donna potrebbe pesare enormemente sulla sua famiglia e soprattutto su Franco... per cui sta arrivando una sorpresa!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non resiste al fascino di Lara

Roberto ripensa a Marina. Il Ferri non riesce a togliersi dalla testa la sua ex compagna ed è molto difficile per lui riuscire ad accettare che se ne sia andata. Lara è stanca del suo atteggiamento e vuole vendetta. La Martinelli è pronta a prendersi la rivincita e sfodererà le sue doti migliori per riportare Roberto sulla retta via. Non si farà scrupolo di usare le sue armi seduttive per far capitolare l'uomo ai suoi piedi ma attenzione alle sue mosse. Qualcosa di imprevedibile è all'orizzonte! Attenzione anche a chi prenderà il posto di Alberto nel seminterrato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si scatenerà una vera e propria guerra tra Patrizio e Vittorio!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.