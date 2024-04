Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024: Matrimonio in vista per Silvia e Clara!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 22 al 26 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 22 al 26 aprile 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 aprile 2024

Silvia non riuscirà ancora a capire quali sono i suoi veri sentimenti per Michele. Il Saviani la spingerà ancora a fare chiarezza ma le cose si complicheranno ulteriormente quando Giancarlo farà alla sua fidanzata una proposta inaspettata e sconvolgente. Intanto Mariella vorrà trovare qualcuno di fidato e raccontargli il grande segreto di Silvia. L’Altieri non riuscirà più a tenerselo per sé. Damiano aspetterà notizie da parte di Eduardo e nel mentre alcune intuizioni di Nunzio lo aiuteranno a trovare la strada giusta per stanare il mandante delle minacce a Rosa. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 23 aprile 2024

Grazie all’aiuto di Nunzio e di Eduardo, Damiano scopre che dietro le azioni di Flavio Bianchi si nasconde il temibile boss Torrente. Il Renda affilerà le armi ma attenzione alle mosse del criminale… anche lui può contare sui suoi fidati informatori e scagnozzi. Mariella continuerà a sentire l’esigenza di rivelare a qualcuno il segreto di Silvia mentre Guido darà a Michele una brutta notizia, che finirà per intristire il Saviani. Niko invece vivrà con serenità la sua relazione con Valeria. Manuela non riuscirà ancora a darsi pace e soffrirà moltissimo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 23 aprile 2024

Puntata in onda Mercoledì 25 aprile 2024

Clara è rimasta molto colpita dalla decisione di Eduardo di collaborare con la polizia. La ragazza comincerà a pensare come questa scelta influirà sulle loro vite e come possa cambiare il futuro della loro coppia. Finalmente riusciranno a essere felici oppure saranno costretti ad allontanarsi per sempre? Intanto Sabbiese si preparerà al suo primo colloquio con Lucia. Michele scoprirà che Silvia sposerà Giancarlo e sarà costretto a prendere una decisione molto importante quanto inaspettata. Jimmy invece dovrà affrontare la delusione e la tristezza causate dalla partenza di Niko. Nonno Renato sarà in grado di fargli tornare il sorriso? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 aprile 2024

Puntata in onda Giovedì 25 aprile 2024

Eduardo ha deciso di entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia ma una proposta di Clara potrebbe metterlo in grande difficoltà. Cosa gli chiederà la Curcio? Roberto e Marina prepareranno il loro viaggio in Corea del Sud ma rimarranno spiazzati dall’arrivo a sorpresa di qualcuno a loro molto caro. La confusione che si creerà a causa di questa novità, coinvolgerà pure Ida. Michele, in occasione del 25 aprile, organizzerà un intervento in radio molto accorato e toccante. Il Saviani parlerà dei valori della Repubblica Italiana. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 aprile 2024

Puntata in onda Venerdì 26 aprile 2024

Marina e Roberto hanno deciso di partire in Corea e Thailandia insieme ad Alice ma la tensione cresce a casa Ferri. Ida vorrebbe infatti far valere le sue opinioni ma stenterà a riuscirci. Clara ha chiesto a Eduardo di sposarsi e il Sabbiese è felicissimo. Le cose potrebbero diventare complicate a causa del boss Torrente, che grazie a un suo scagnozzo è pronto a liberarsi dell’informatore che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Mariella comincerà a usare la tattica suggerita da Bice, ovvero far ingelosire Guido, per spronarlo ad abbandonare la freddezza che il Del Bue sta riservando a sua moglie. L’Altieri inizierà a civettare con Alberto, nella speranza che il suo consorte faccia un passo verso di lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 aprile 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.