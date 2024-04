Un Posto al Sole Anticipazioni 26 aprile 2024: L'amore tra Clara ed Eduardo finirà in tragedia?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eduardo e Clara saranno felici di sposarsi ma il boss Torrente è in agguato. Tutto potrebbe finire in tragedia.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, si respirerà una grande tensione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Eduardo e Clara saranno molto felici di diventare presto marito e moglie ma la loro felicità potrebbe presto essere oscurata dalle mosse del boss Torrente, deciso a fare fuori chi sta indagando su di lui e gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Intanto Roberto e Marina avranno trovato una soluzione per ottimizzare l’organizzazione del loro viaggio e saranno pronti a volare in Corea del Sud e poi in Thailandia, insieme a Tommaso e Alice. Ida scalcerà e non poco. La ragazza, esclusa dalla partenza, vorrà farsi sentire. Mariella deciderà di seguire il consiglio di Bice e di vincere la freddezza di Guido facendolo ingelosire. Comincerà quindi a fare la svenevole con Alberto. Ma otterrà quello che vuole?

Anticipazioni Un Posto al Sole: L’amore di Clara ed Eduardo è in pericolo?

Clara vuole sposare Eduardo. La Curcio ha deciso di non farsi spaventare dalle novità nella vita del suo amato e di aiutarlo nel nuovo percorso che ha scelto di intraprendere. La ragazza è consapevole dei pericoli che dovranno affrontare ma è anche certa dell’amore che prova per lui. Sabbiese è molto contento che la sua innamorata gli abbia chiesto di sposarsi e non vedrà l’ora di coronare questo sogno. Ma qualcosa potrebbe andare storto e sarà tutta colpa di Torrente. Il boss ha intenzione di stanare e di colpire l’informatore che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote e nel suo mirino entrerà chiunque stia indagando su di lui e lo voglia mettere in difficoltà. Eduardo è uno di questi e potrebbe accadere l’inaspettato sia a lui che a Clara. Le nozze verranno davvero celebrate o tutto finirà in tragedia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina pronti a partire ma Ida vuole dire la sua

L’organizzazione del viaggio di Marina e Roberto ha subito un piccolo intoppo, a causa dell’arrivo imprevisto di Alice. I Ferri hanno però subito trovato una soluzione e la ragazza partirà con loro. Questo nuovo dettaglio non è piaciuto per nulla a Ida, scalzata e non compresa in questa vacanza. La mamma di Tommy cercherà di far valere le sue ragioni e scalcerà affinché la sua opinione venga ascoltata. Non riuscirà però a farsi ascoltare da nessuno e si troverà di nuovo con le mani legate ma con tanto desiderio di rivincita.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella passa al contrattacco

Guido non ha ancora smesso di trattare Mariella con freddezza. Il loro ultimo litigio è stato così forte da creare una frattura e ora l’Altieri non sa più come fare per far tornare il marito quello di prima e riaccendere in lui la miccia dell’interesse. Delusa dall’atteggiamento del consorte, deciderà di seguire il consiglio di Bice e di far ingelosire il Del Bue. Comincerà quindi a comportarsi in modo svenevole con Alberto, di cui ha sempre avuto un debole. Ma Guido mostrerà davvero la sua gelosia oppure cercherà di dissimulare per non dare alcuna soddisfazione alla sua mogliettina?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 aprile 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.