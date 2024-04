Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2024: Silvia in crisi. Giancarlo vuole sposarla!

Anticipazioni TV

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, sarà particolarmente pesante per Silvia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani dovrà affrontare sia l’insistenza di Michele, che vorrà che lei faccia chiarezza sui suoi sentimenti, sia una proposta inaspettata di Giancarlo. Il Todisco le chiederà di sposarlo e lei non saprà davvero che fare. Intanto Mariella vorrebbe trovare qualcuno con cui condividere il peso della verità su Silvia mentre Damiano, in attesa di risposte da Eduardo, comincerà ad avvicinarsi al responsabile delle minacce a Rosa, grazie alle intuizioni di Nunzio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giancarlo chiede a Silvia di sposarlo

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 aprile 2024, sarà molto dura per Silvia. La Graziani non ha potuto fare a meno di provare una forte gelosia per Fabiana, tornata a Napoli per la grande gioia di Michele. Per la mamma di Rossella sarà molto difficile far finta di nulla e porterà il Saviani a pregarla di fare chiarezza in se stessa e a dargli delle risposte sui suoi veri sentimenti. La situazione in cui si trova Silvia, si complicherà ulteriormente quando Giancarlo, stanco che le cose tra lui e la sua compagna siano in bilico, le farà una proposta inaspettata. Il Todisco le chiederà di diventare sua moglie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella ha bisogno di un confidente

Silvia si troverà con le spalle al muro e comprenderà di dover presto trovare una soluzione alla situazione in cui si è trovata. Da una parte avrà Michele che le chiederà costantemente di fare chiarezza in lei, dall’altra ci sarà Giancarlo con la sua proposta di matrimonio. Cosa sceglierà di fare la Graziani? Intanto Mariella, la sola a conoscenza del tradimento della sua amica con Michele, non riuscirà più a mantenere questo segreto. Bisognosa di condividerlo con qualcuno, cercherà un confidente. Finirà per combinare un altro pasticcio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano vicino alla verità

Damiano ha chiesto aiuto a Eduardo per scoprire chi stia minacciando Rosa. Il Sabbiese si è già messo all’opera ma il Renda sarà più veloce di lui. Grazie ad alcune intuizioni di Nunzio, il poliziotto comincerà a indagare su Bianchi, l’imprenditore che il Cammarota ritiene il responsabile dell’incidente di Diana e che da tempo sta tenendo d’occhio. Damiano inizierà a fare chiarezza sulla situazione e a trovare indizi molto importanti, che potrebbero portarlo finalmente alla verità.

