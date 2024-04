Un Posto al Sole Anticipazioni 25 aprile 2024: Clara vuole sposare Eduardo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara proporrà a Eduardo di sposarsi mentre l'arrivo di Alice a Napoli rischierà di scombinare tutti i piani di Roberto e Marina.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2024 alle ore 20.50 su Rai3, Clara prenderà una decisione spiazzante per il suo futuro e per quello di Eduardo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Curcio proporrà al suo compagno di sposarsi e di affrontare insieme la novità che li aspetta, ovvero l’entrata nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia. Sabbiese accoglierà questa proposta oppure declinerà per paura che la sua amata corra dei rischi? Intanto Roberto e Marina si prepareranno al loro viaggio in Corea del Sud ma un’inaspettata visita li porterà a rivedere per un attimo i loro piani e creerà un po’ di caos anche con Ida. Michele, in occasione del 25 aprile, parlerà in radio dei valori su cui si fonda la Repubblica Italiana.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara vuole sposare Eduardo

Clara ha riflettuto a lungo sulla decisione di Eduardo di collaborare con la giustizia. La Curcio è felice che il suo compagno si sia redento e abbia voltato le spalle alla camorra ma ha anche paura che la cosa metta in pericolo il loro futuro. Per ovviare a ciò, si presenterà da lui per fargli un’importante proposta. La ragazza gli chiederà di diventare sua moglie e di ricostruire la loro vita insieme. Cosa deciderà di fare il Sabbiese? Accetterà questa novità o non vorrà che la sua amata rischi così tanto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una visita inaspettata sconvolge i piani di Roberto e Marina

Roberto e Marina hanno deciso di regalarsi un lungo viaggio, in occasione del ponte del 25 aprile. Ferri ha sistemato tutto affinché lui, sua moglie e Tommaso possano vivere appieno l’esperienza in Corea del Sud e in Thailandia ma qualcosa o meglio qualcuno rischierà di scombinare il loro piani. A Napoli arriverà a sorpresa Alice. Il suo ritorno in Italia lascerà i manager interdetti e creerà scompiglio nel già precario equilibrio della famiglia. A farne le spese sarà soprattutto Ida, che si sentirà ancora di più emarginata dall’organizzazione della vacanza.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele pronto a dare una svolta alla sua vita ma prima…

Michele è distrutto dalla notizia del matrimonio di Silvia e Giancarlo e ha preso una decisione molto dolorosa ma necessaria per andare avanti. Prima di mettere in pratica quello che ha scelto di fare, il Saviani dedicherà la nuova puntata della sua trasmissione al 25 aprile. Durante la diretta radiofonica parlerà dei valori su cui si fonda la Repubblica Italiana e farà un discorso commovente e accorato, che terrà incollati i suoi ascoltatori.

