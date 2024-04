Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2024: Michele distrutto dal matrimonio di Silvia. Arriva la svolta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele, scosso dalla notizia delle nozze di Silvia, prenderà una decisione sofferta. Clara invece rifletterà sul suo futuro con Eduardo.

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile alle ore 20.50 su Rai3, sarà ricca di decisioni importanti e partenze dolorose. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Michele cercherà di calmarsi dopo aver scoperto che Silvia e Giancarlo si sposerano. Il Saviani dovrà tenere botta e non perdere la lucidità ma sarà anche costretto a prendere una decisione molto importante e particolarmente dolorosa, che potrebbe cambiargli la vita. Jimmy non sarà per nulla contento della partenza di Niko e Renato dovrà lenire le ferite del nipote. Clara si ritroverà a pensare a quanto la sua vita sia destinata a cambiare a causa della decisione di Eduardo di collaborare con la giustizia. Sabbiese intanto si preparerà al primo incontro con Lucia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele costretto a prendere una decisione dolorosa

Silvia è in crisi. Giancarlo le ha chiesto di sposarlo e lei non ha potuto dire di no. La Graziani si è trovata spiazzata dalla proposta del suo fidanzato e per evitare che il suo grande segreto venisse scoperto, è stata costretta a fingere una grande felicità. Chi invece non ha potuto fare a meno di sgranare gli occhi davanti a questa notizia, è stato Michele. Il Saviani farà molta fatica a mandare giù questo boccone amaro e per non crollare definitivamente, si convincerà a dare una svolta alla sua vita, prendendo una decisione inaspettata e dolorosa. Ma cosa intenderà fare? Lascerà Napoli un’altra volta magari seguendo Fabiana?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy deluso dalla partenza di Niko

Niko si concederà un’altra vacanza, in occasione del ponte del 25 aprile. Jimmy non sarà per nulla contento della decisione del padre, che lo lascerà a Napoli con i nonni. Il piccolo, che già in Trentino aveva mostrato cenni di gelosia nei confronti di Valeria, si rabbuierà di nuovo. Renato dovrà correre ai ripari e si ingegnerà per ridare il sorriso al suo amato nipotino. Ci riuscirà? Manuela intanto continuerà a soffrire tantissimo per la nuova vita del Poggi, che sembra proprio averla completamente dimenticata mentre Eduardo si preparerà al suo primo incontro con Lucia Cimmino.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara riflette sul nuovo futuro che l’aspetta

Clara ha rivelato a Eduardo di essere incinta. Sabbiese ha accolto con gioia la grande novità ma c’è qualcosa che potrebbe turbare la felicità dei futuri genitori. Eduardo ha deciso di collaborare con la polizia e di entrare nel progetto protezione testimoni, che potrebbe cambiare totalmente la sua vita e quella di Clara. La Curcio si troverà a riflettere sul suo futuro. Cosa succederà a lei, Federico e al piccolo in arrivo? Che destino le riserverà questa scelta coraggiosa da parte del suo compagno? Vi anticipiamo che la ragazza, spinta da tutti questi pensieri, prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole.

