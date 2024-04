Un Posto al Sole Anticipazioni 23 aprile 2024: Damiano pronto a stanare Torrente ma il boss ha un asso nella manica

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano sarà molto vicino alla verità ma il boss Torrente sarà molto più pericoloso del previsto.

Nuovo appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 23 aprile 2024 alle ore 20.50, Damiano sarà molto vicino a scoprire tutta la verità sulle minacce di Rosa. Grazie alle intuizioni di Nunzio e all’aiuto di Eduardo, il Renda riuscirà a capire che dietro ai guai che sta correndo la sua ex compagna si cela il boss Torrente, che sta manovrando sapientemente le azioni di Flavio Bianchi. Il poliziotto sarà pronto a intervenire ma attenzione alle azioni del camorrista. Si scoprirà infatti che anche lui, come Damiano, ha i suoi infiltrati e fedeli informatori. Intanto Mariella sarà sempre più in difficoltà e spererà di poter condividere con qualcuno il peso dei segreti di Silvia. Guido darà una brutta notizia a Michele mentre Niko sarà sempre più felice di vivere la sua relazione con Valeria ma finirà, suo malgrado, per rendere Manuela ancora più triste e infelice.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano scopre i loschi piani di Torrente

Damiano ha chiesto aiuto a Eduardo per proteggere Rosa. Il Sabbiese ha avuto il compito di indagare in carcere e di scoprire qualche dettaglio in più sulle minacce alla Picariello. Nunzio ha già fornito al Renda alcune informazioni molto utili su Flavio Bianchi, l’imprenditore a cui è stato affidato il progetto di riqualificazione del quartiere di Rosa ed è ormai chiaro a tutti che il Bianchi non sia il professionista integerrimo e pulito come vuole far credere. Damiano avrà certezza che il costruttore è colluso con la camorra e che dietro le sue mosse si cela il temibile boss Torrente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano ed Eduardo sono in pericolo?

Damiano si avvicinerà moltissimo alla verità e avrà molte frecce al suo arco per stanare Flavio Bianchi e con lui il boss Torrente. Il Renda dovrà però stare in allerta. Il camorrista ha infatti sguinzagliato un suo informatore e presto darà una sonora lezione sia al poliziotto che a Eduardo, colpevole di aver collaborato con lui. I due amici dovranno stare molto attenti alle prossime mosse del criminale. Intanto Mariella non riuscirà più a tenere per sé il segreto di Silvia. L’Altieri spererà di poterlo condividere con qualcuno di fidato. Guido invece darà una brutta notizia a Michele. Il Saviani soffrirà moltissimo nello scoprire che Silvia sta per sposarsi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko fa soffrire Manuela

La relazione tra Valeria e Niko sta andando a gonfie vele e il Poggi sembrerà aver ritrovato la felicità e la serenità di un tempo. Vi anticipiamo che l’avvocato si preparerà per andare a trovare la sua nuova compagna e lascerà per qualche giorno Napoli, facendo soffrire Jimmy ma soprattutto Manuela. La Cirillo non riuscirà ancora a togliersi dalla testa il suo amore impossibile e continuerà a guardare con grande sofferenza la nuova vita di Niko, che in cuor suo sperava di poter un giorno riconquistare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.