Un Posto al Sole Anticipazioni 25 luglio 2025: Ornella indaga, Viola ama ancora Eugenio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 25 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Ornella vuole la verità da Viola, ora più che mai!

Ornella vorrà risposte da parte di sua figlia e le vorrà presto. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Bruni interrogherà Viola sui suoi veri sentimenti per Eugenio. Intanto grazie all’intervento di Damiano, Michele riuscirà a convincere la polizia a cercare il corpo di Assane dal punto suggerito in sogno da Agata. Silvia e Rossella saranno molto in ansia per Saviani, che parrà non avere più i piedi per terra. Renato attenderà di ricevere la sua assistente virtuale, quella che ha ordinato online. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto a Sole Anticipazioni 25 luglio 2025: Ornella vuole la verità da Viola

Viola vorrebbe partire a Milano ma Eugenio le ha fatto capire che questa non è una buona idea. Nicotera ha paura che la sua ex moglie si metta nei guai e rischi la sua relazione con Damiano ma anche che metta di nuovo in difficoltà il loro amato Antonio. Il magistrato inviterà la professoressa a ragionarci più a fondo e a non farsi condizionare dall’ansia per lui. Ornella invece vorrà vederci più chiaro nella faccenda. Messa in allarme da tempo dai comportamenti della figlia, che non ha voluto e non vuole trasferirsi a vivere con Renda, comincerà a domandarsi se Viola sia ancora innamorata di Eugenio e se il suo ricovero glielo abbia fatto riscoprire. Per questo deciderà di affrontare sua figlia e avere risposte da lei.

Un Posto al Sole: Michele ha perso il controllo?

Michele è alla riscossa e intende scoprire cosa sia successo ad Assane. Stavolta è convinto che Agata gli abbia dato l’indizio giusto e che quello che gli ha rivelato in sogno corriponda a realtà. Grazie all’intervento di Damiano, la polizia comincerà a cercare proprio dal punto indicato dalla donna mentre Silvia e Rossella saranno sempre più spaventate dal comportamento del giornalista, che parrà aver perso completamente il controllo della sua razionalità.

Un’assistente in arrivo per Renato, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Renato ha preso dimestichezza con il programma di AI usato da Niko e Jimmy. Il Poggi ne è rimasto entusiasta e ha deciso di volerne uno pure lui. Per questo ha fatto un ordine online e lo vedremo attendere trepidante l’arrivo dell’assistente virtuale che ha ordinato online. Possibile che finisca per mettersi in uno dei suoi tragicomici guai?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 luglio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.