Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2025: Giulia spiazza Rosa con un'inaspettata proposta!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 23 luglio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Giulia farà una proposta di lavoro inaspettata a Rosa mentre Renato si appassionerà all'intelligenza artificiale.

Un Posto al Sole ci dà un nuovo appuntamento per il 23 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Giulia non vorrà lasciare solo Luca e penserà di ricorrere all’aiuto di qualcuno, molto vicino a lei. La Poggi penserà di chiedere a Rosa di correre in suo soccorso, dandole quindi una nuova mansione a Palazzo Palladini. La Picariello rimarrà molto stupita da questa novità e avrà bisogno di tempo per decidere. Intanto Mariella sarà molto preoccupata per Lollo e per risolvere la situazione chiederà a Guido di passere alcune notti a casa loro. La richiesta finirà per creare guai? Renato comincerà a usare l’AI che tanto piace a Niko e Jimmy e se ne appassionerà pure lui. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2025: Giulia spiazza Rosa con una proposta di lavoro

Giulia sta spiando Luca o meglio ha piazzato una telecamera di sorveglianza che le permetta di osservare il compagno e di correre da lui qualora ne abbia bisogno. Il dottore purtroppo tornerà a peggiorare dopo aver illuso la Poggi che la sua malattia stesse rallentando. La madre di Niko si rifiuterà di lasciare solo il suo compagno ma anche di affidarlo a strutture che non hanno convinto nessuno dei due. Penserà così di giocare in casa e di chiedere aiuto a Rosa. Giulia chiederà alla Picariello di prendersi cura del De Santis, facendogli di fatto da badante. La madre di Manuel ne sarà stupita e dovrà pensarci prima di dare alla “signora Giulia” una risposta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella chiede aiuto a Guido per sostenere Lollo

Lollo preoccupa Mariella. Il piccolo, turbato dal comportamento ambiguo dei suoi genitori, ha ripreso a bagnare il letto. L’Altieri si accorgerà di questo piccolo intoppo e penserà di risolvere la questione chiedendo aiuto al suo ex. Gli chiederà di passare alcune notti a casa con loro affinché Lorenzo si calmi e riprenda la sua vita regolare. Il vigile accetterà ma sarà una buona idea riprendere la routine di quando erano sposati?

Renato stregato dall’AI, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole tornerà a parlare di temi molto attuali. Nella puntata del 23 luglio 2024, nella Soap si parlerà di intelligenza artificiale e a muovere le fila delle trame sarà Renato. Poggi conoscerà il programma che Jimmy e Niko stanno utilizzando e se ne appassionerà subito. Ma finirà per combinare qualche guaio alla sua maniera? È molto probabile!

