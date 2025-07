Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 luglio 2025 su Rai3 Mariella e Guido ritrovano l'intesa grazie a Lollo mentre Viola rimarrà scottata dalla reazione di Eugenio alla sua decisione di partire con lui per Milano. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Mariella e Guido di nuovo vicini e tutto per Lollo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, l’Altieri e il suo ex marito cercheranno di aiutare Lorenzo a non bagnare più il letto e a sentirsi al sicuro. Questa collaborazione per amore del loro bambino li porterà a vivere un momento di grande intesa, come non riuscivano ad avere da tempo. Intanto Viola rimarrà spiazzata dalla reazione di Eugenio, non tanto felice che lei lo accompagni a Milano mentre Rosa dovrà decidere cosa rispondere a Giulia, che le ha fatto una proposta molto importante.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo

Lollo ha preoccupato Mariella e l’Altieri ha deciso di agire. La vigilessa ha trovato una sola soluzione, ovvero pregare Guido di dormire qualche notte a casa con loro. Mariella si è resa conto che suo figlio sta soffrendo più di tutti a causa della loro separazione e più che altro per via del loro atteggiamento sempre ambiguo e ora vuole rimediare. Lo stratagemma da lei utilizzato le permetterà non solo di calmare il bambino ma anche di ritrovare un’intesa con l’ex, che ormai le mancava da tempo. Ma questo momento di sintonia li riavvicinerà come coppia?

Viola spiazzata da Eugenio, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Viola vuole partire con Eugenio e vuole stargli vicino durante e dopo l’operazione. Questa scelta ha turbato tutta la sua famiglia così come Damiano, che ovviamente ha cominciato a pensare che la sua compagna provi ancora qualcosa per il suo ex marito e che per lui non ci sia più spazio. Ma la Bruni sarà sconvolta dalla reazione della persona che mai avrebbe immaginato la volesse tenere lontana. Eugenio le rivelerà di non essere contento, forse spaventato di renderle la vita più difficile e di turbare nuovamente l'equilibrio di Antonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa in bilico

Giulia ha spiazzato Rosa, chiedendole di prendersi cura del De Santis. Alla Picariello è stato offerto il compito di badante di Luca ma lei deve ancora decidere se accettare o meno. La mamma di Manuel è perfettamente conscia che la sua vita cambierà radicalmente se accetterà il lavoro ma soprattutto si interrogherà se sia o no in grado di svolgere questo ruolo. Sarà insomma spaventata di deludere la “signora Giulia” che per lei è una persona molto importante come lo è Luca. Cosa farà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.