Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2025: Michele alla riscossa. Agata non mente!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Michele darà retta al messaggio che Agata gli ha lasciato in sogno e vorrà seguire quella pista a tutti i costi.

Michele è pronto a partire alla riscossa. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani sarà sempre più convinto che il messaggio che Agata gli ha dato in sogno corrisponda a realtà. Il giornalista penserà di fare in modo che la polizia segua la traccia che la donna gli ha lasciato e di cui lui comincia a essere certo. Intanto Roberto e Marina dovranno osservare impotenti la nuova direzione dei Cantieri mentre Viola sarà molto delusa quando si renderà conto di quanta freddezza ci sia intorno a lei dopo che ha rivelato di voler stare accanto a Eugenio. Damiano cercherà di avere conforto da Raffaele, con cui si sfogherà mentre Giordano cercherà di far pace con Renato. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2025: Michele alla riscossa

Michele ha affrontato con difficoltà la morte di Agata ma soprattutto si è convinto che dietro quanto successo ci sia lo zampino di Gennaro. Saviani è certo che Gagliotti sia un uomo terribile e un probabile assassino e che, nel suo mirino, siano finiti Assane ma anche Agata. Il giornalista ha tutta l’intenzione di andare avanti con le sue indagini e il messaggio della sua amica, arrivato in sogno, gli ha dato una pista da seguire. Lo speaker sarà convinto di sapere dove possa essere stato sepolto il corpo del povero bracciante e deciderà di studiare un piano per portare la polizia a indagare esattamente dove lui vuole.

Roberto e Marina sempre più indifesi: ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro ha alcuni problemi da gestire ma questo non gli sta impedendo di mettere in pratica il suo piano per rimodernare i Cantieri. Gagliotti è convinto che l’azienda non debba più occuparsi solo di lusso ma debba cominciare con un commercio più abbordabile. La cosa non piace per nulla a Marina e Roberto, che - sempre più annichiliti - devono ancora trovare un modo per fermare l’imprenditore, che è convinto di avere tutti in pugno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola delusa dalla famiglia

Viola ha sconvolto tutti prendendo un’importante decisione: crede che sia giusto seguire Eugenio a Milano. La Bruni vuole dare il suo aiuto all’ex marito, a cui è sinceramente ancora affezionata ma i suoi genitori e Damiano non hanno reagito come sperato. La Bruni si rammaricherà moltissimo di questo mentre Renda avrà bisogno di un sostegno. Il poliziotto si sfogherà con Raffaele mentre quest’ultimo, infastidito dal suo rapporto burrascoso con il Poggi, cercherà di fare pace con Renato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.