Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 aprile 2025: Niko e Manuela, arriva il lieto fine

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 21 al 25 aprile 2025.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 21 al 25 aprile 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Ecco cosa rivelano le anticipazioni della Soap.

Lunedì 21 aprile 2025

Mariella e Mimmo stanno per partire per una fuga di un weekend in un agriturismo, mentre Guido prova un’inaspettata nostalgia. Serena, preoccupata per Manuela, raggiunge le gemelle a Torino mentre Niko e Jimmy sono in tensione; la situazione non migliora quando Niko ha un nuovo confronto con Valeria, e la ragazza non sembra intenzionata a lasciarlo tanto facilmente. Nel frattempo, Renato è in stato di ansia e qualcuno, che vuole approfittarne, gli fa uno scherzo crudele.

Martedì 22 aprile 2025

Micaela vorrebbe che Manuela guarisca da sola dalle sue ferite interne ma Serena interviene, consolando la gemella. Tuttavia, sarà un’altra persona a portare una nuova ventata di positività a Manuela, giocando un ruolo chiave nella sua ripresa emotiva. Mentre Mariella si trova a lottare con la difficoltà di lasciare alle spalle il passato e un evento sorprendente lascerà in lei una nuova speranza verso un futuro pieno di ottimismo, Renato è vittima di una truffa che lo lascia molto avvilito. Raffaele, nonostante la situazione critica, non perde tempo e prende in giro bonariamente l’amico, riuscendo ad alleggerire l’atmosfera con il suo umorismo innato.

Mercoledì 23 aprile 2025

Gennaro e Roberto lavorano agli ultimi dettagli per formalizzare l’accordo per far diventare il gruppo Gagliotti socio dei Cantieri, una svolta per entrambe le imprese, con un passaggio di sviluppo ed espansione. Nel frattempo, Elena ha un confronto acceso con Alice e il rapporto mamma e figlia va in crisi, dal momento che non riescono a trovare un punto di incontro. Brutto momento per Micaela che si aspettava grandi cose da Torino e, invece, si trova davanti alla realtà di non avere un amore nella sua vita. Nel frattempo, Raffaele e Pino decidono di sfidarsi in un duello gastronomico, trasformando una sfida in un evento pieno di risate ma anche ottime prelibatezze.

Giovedì 24 aprile 2025

Michele è felice di poter tornare davanti al microfono e vuole riprendere al più presto il suo lavoro in radio ma Roberto non è certo che sia la cosa giusta da fare. Alice vuole viversi la storia con Vinicio ma la madre non è d’accordo e così il legame tra la ragazza e Elena è messo a dura prova. Niko raggiunge Manuela a Torino e finalmente i due decidono di stare insieme, sullo sfondo di una romantica città. Micaela, tuttavia, non prende bene la notizia perché teme che la relazione possa cambiare le dinamiche tra loro. Nel frattempo, Pino e Raffaele continuano a sfidarsi e questa volta si prepara la pastiera, un dolce che unisce tutti.

Venerdì 25 aprile 2025

Michele si scontra con Ferri e con Gennaro e questo non fa bene al suo umore, affaticato dalla difficile condizione di salute, dal momento che si sente messo da parte in radio che era prima il suo luogo felice. Niko e Manuela, invece, vivono serenamente la loro vacanza a Torino insieme a Serena e Filippi, esplorando la città e mostrandosi molto complici. Mentre Jimmy trova un espediente per i suoi compiti di scuola, Luca pensa alla realtà della sua malattia e rivela ad Alberto le sue intenzioni riguardo il futuro, facendo poi una mossa audace e, lasciando all’oscuro Giulia, contatta una persona che potrebbe avere un ruolo cruciale nelle decisioni del suo futuro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.