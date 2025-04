Un Posto al Sole Anticipazioni 23 aprile 2025: Trionfa l'amore a Torino per Manuela e Niko!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 aprile 2025. Vediamo insieme le trame e gli episodi della Soap.

Un Posto al Sole ha subito alcune variazioni nella settimana dal 21 al 25 aprile 2025. La Soap di Rai3 ha saltato il suo appuntamento del 21 aprile 2025 a causa della morte di Papa Francesco, evento che ha modificato tutta la programmazione Rai e Mediaset. Upas riprende regolarmente la sua programmazione il 22 aprile 2025 e ci farà compagnia anche il 23 aprile 2025. Le anticipazioni e le trame dell’episodio in onda alle ore 20.50 ci rivelano che Manuela ritroverà la sua felicità e l'amore trionferà in quel di Torino. Intanto Renato sarà vittima di uno scherzo terribile, che si rivelerà prestissimo una truffa. Raffaele cercherà di fargli tornare il sorriso. Mariella si sentirà in colpa per la felicità e la spensieratezza che è riuscita a recuperare in compagnia di Mimmo e lontano da casa. Un evento le farà capire di non doversi sentire in questo modo.

Un Posto al Sole: La Soap va in onda regolarmente il 23 aprile 2025

Un Posto al Sole ha saltato il suo appuntamento il 21 aprile 2025. La puntata del 22 aprile 2025 andrà in onda e sarà trasmesso l’episodio previsto per il giorno di Pasquetta 2025. Nella giornata di mercoledì 23 aprile 2025 ci sarà invece l’appuntamento inizialmente programmato per martedì, con uno slittamento di un giorno nella programmazione resa nota la scorsa settimana. Scopriamo insieme le trame della puntata numero 6682.

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 aprile 2025: L’amore trionfa a Torino

Serena ha raggiunto le gemelle a Torino ed è pronta a dare una mano a Manuela, delusa e amareggiata per quello che sta succedendo nella sua vita. Ma le cose cambiano già nella puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2025, preludio del bel lieto fine che vedremo in quella del 23 aprile 2025. Sì perché per Manu gli incubi si trasformeranno in bellissimi sogni. Niko sarà in Piemonte, deciso a stare accanto alla Cirillo. L’avvocato ha capito che Valeria non è la donna per lui e che lo ha ingannato con tante bugie. Il suo arrivo nella città farà sorridere la zia di Jimmy e guarirà il suo cuore ferito. Di questa novità non sarà molto contenta Micaela, che vedrà sfumare l’occasione di vivere nuove avventure con la sua sorellina.

Renato truffato! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

La puntata di Un Posto al Sole del 23 aprile 2025 non sarà altrettanto dolce per Renato. Poggi sarà vittima di una truffa che lo renderà molto triste e nervoso. Raffaele cercherà di sollevargli l’umore con la sua simpatia. Intanto Mariella cercherà di godersi la compagnia di Mimmo ma le cose non andranno bene come da lei sperato. Sì perché l’ansia di non essere in grado di essere di nuovo felice e persino di sbagliare a essere serena e contenta di questa nuova vita, la metteranno a dura prova. Un evento inatteso le restituirà la forza e il coraggio di affrontare i suoi sensi di colpa e le permetterà di ritrovare se stessa.

Attenzione: Un Posto al Sole potrebbe subire inaspettate variazioni di palinsesto sia in questa che nelle prossime settimane.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.