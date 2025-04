Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2025, Doppia Puntata: Micaela è delusa. Problemi in vista per la Cirillo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo che Micaela sarà molto delusa da non aver trovato l'avventura che cercava mentre Roberto e Gennaro saranno pronti a ufficializzare la loro collaborazione.

Il viaggio a Torino si rivelerà un fiasco per Micaela. Nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Cirillo rimarrà delusa dal non aver ancora trovato l’avventura che cercava. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la gemella di Manuela continuerà a vedere coppiette felici in giro e la cosa le darà molto fastidio, soprattutto perché – nel mentre – anche sua sorella sta vivendo un idillio amoroso. Intanto a Palazzo Palladini, Raffaele e Pino si sfideranno in cucina. Chi preparerà la migliore pastiera? Gennaro e Roberto, intanto, si impegneranno per concludere il loro accordo e per rendere ufficiale l’ingresso di Gagliotti come socio dei Cantieri. Elena rivelerà ad Alice di non essere per nulla contenta della sua relazione con Vinicio e di essere anzi molto preoccupata per lei. Tra madre e figlia scoppierà una grossa lite. Alice non sarà disposta a tollerare ulteriori intromissioni nella sua vita e nelle sue scelte, da parte di sua madre. La ragazza sarà più che mai determinata a partire con Vinicio e a rimanergli accanto e questo provocherà un confronto molto acceso tra lei ed Elena. Intanto a Torino, Manuela e Niko si godranno il loro amore finalmente rifiorito. Serena e Filippo, anche loro in città, saranno molto felici mentre Micaela non sarà per nulla contenta ma non tanto a causa della felicità di sua sorella quanto per il fatto che avrebbe desiderato di gran lunga l’avventura e non essere, di nuovo, testimone di sdolcinate storie d’amore. Michele vorrà tornare a lavorare in radio ma Roberto lo gelerà facendogli capire che per lui non c’è e non ci sarà più posto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2025: Micaela delusa dal suo viaggio a Torino

Manuela ha ritrovato il sorriso e questo grazie a Niko. L’avvocato ha deciso di lasciare Valeria e di correre da Manu, di cui è innamorato e da cui non vuole più separarsi. Questo lieto evento cambierà per sempre la vita di entrambi e Jimmy sarà molto felice. La novità nella vita della sorella darà fastidio a Micaela. La ragazza sarà gelosa della felicità conquistata dalla gemella e comincerà a capire che le sue aspettative sul loro viaggio a Torino potrebbero essere disattese. Partita alla ricerca di avventura, si ritroverà circondata da coppiette innamorate, mano per mano, e la cosa la renderà nervosa e infastidita, visto che è quello da cui è fuggita.

Elena mette in guardia Alice da Vinicio nella puntata di Un Posto al Sole

Alice è sempre più vicina a Vinicio ma il ragazzo potrebbe diventare molto dannoso per lei. Elena ha intuito da subito che i Gagliotti sono pericolosi; della loro famiglia non ci si può fidare e condivide con sua madre l’idea di doversi tenere alla larga da loro. Sua figlia è sinceramente innamorata del fratello di Gennaro e vuole partire con lui. La Giordano tenterà di farle cambiare idea e tra mamma e figlia si scatenerà una vera e propria lite, che finirà per inasprire i loro rapporti. Elena non getterà però la spugna e vorrà proteggere a tutti i costi la sua bambina.

Un Posto al Sole: Roberto e Gennaro pronti a diventare soci

Roberto e Gennaro saranno pronti a rendere ufficiale il loro accordo. Marina ha dovuto cedere e ha capitolato, accettando Gagliotti come socio dei Cantieri. Roberto è particolarmente soddisfatto della cosa e non vede l’ora di portare a termine le trattative, rendendo la cosa ufficiale. Ferri avrà le idee chiare sul suo futuro e vorrà che tutti seguano le sue direttive, Michele compreso. Vedremo Saviani in grande difficoltà con il manager, che vorrà ostacolare, in ogni modo il suo ritorno a Radio Golfo 99. Ci riuscirà?

Alice non cambierà mai idea, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Elena sta cercando di mettere in guardia Alice da Vinicio. La Giordano è convinta che il ragazzo sia fin troppo problematico e che la figlia rischi di mettersi nei guai con le sue stesse mani. Dopo aver testato in prima persona quanto i Gagliotti possano essere ambigui, la figlia di Marina tenterà di spronare la sua bambina a non fare azzardi ma Alice si rivelerà sempre più determinata a stare accanto al giovane che le ha rubato il cuore. La Pergolesi non starà a sentire neanche per un attimo la sua mamma e farà capire a tutti di voler fare di testa sua, partendo con Vinicio con o senza l’appoggio della sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela e Niko felicemente insieme. Micaela è delusa!

Micaela è delusa e non riesce a capacitarsi di come il suo viaggio alla ricerca dell’avventura si sia trasformato in una fuga romantica… per sua sorella. La Cirillo era partita con le idee chiare in testa, ovvero riuscire a ritrovare quel brio che ormai a Napoli le mancava e riavere la sua gemella attiva, senza più problemi per la testa e senza il cuore ferito. Ma quello che doveva essere il momento della rinascita si è trasformato, velocemente, in un incubo ovviamente per lei. Nella puntata di Un Posto al Sole del 24 aprile 2025, Manu sarà molto felice di avere Niko con sé e di aver finalmente ricevuto la dichiarazione che tanto aspettava mentre Micaela non sopporterà di essere circondata da coppiette innamorate che le faranno capire non solo che i suoi progetti sono falliti ma anche che lei non possiede queste cose.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele riuscirà mai a tornare a lavoro?

Raffaele e Pino hanno deciso di sfidarsi a suon di grano cotto e aroma d’arancio. Ognuno di loro è convinto di preparare la miglior pastiera in circolazione e per dimostrarlo hanno inforcato grembiuli e stampi. Chi vincerà? Michele invece si sentirà pronto a tornare a lavorare in radio. Saviani sarà determinato a riprendere il più in fretta possibile la normalità della su vita ma si troverà davanti a un grande ostacolo. Roberto non avrà alcuna intenzione di concedergli l’opportunità che lui tanto desidera. A Radio Golfo 99 non ci sarà più posto per lui? Con l'arrivo di Gennaro ai Cantieri il marito di Silvia perderà ogni chance di poter fare il suo lavoro, che lo ha sempre reso felice e fiero?

