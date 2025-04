Un Posto al Sole 22 aprile 2025, Puntata Aggiornata dopo il cambio palinsesto per la Morte di Papa Francesco

Anticipazioni TV

Dopo il cambio di palinsesto del 21 aprile 2025 avvenuto a causa della morte di Papa Francesco, ecco la puntata aggiornata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2025.

Un Posto al Sole andrà in onda regolarmente stasera, 22 aprile 2025. Diversamente dalla sua collega, Il Paradiso delle Signore, la Soap di Rai3 ci farà compagnia allo stesso orario e recupererà la puntata saltata ieri, 21 aprile 2025, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Scopriamo quindi la trama aggiornata dell’episodio in onda nell’access prime time del terzo canale Rai.

Un Posto al Sole: la Soap va in onda regolarmente stasera su Rai3

Ieri, 21 aprile 2025, è stata una giornata molto particolare per tutta la programmazione TV nazionale e internazionale. La morte di Papa Francesco ha modificato il palinsesto Rai e Mediaset facendo saltare tutte le Soap, tranne La Promessa, in onda nel pomeriggio e nell’access prime time di Pasquetta 2025. Quindi non è stata trasmessa la puntata di Un Posto al Sole del 21 aprile 2025. La programmazione della Soap subisce uno slittamento e questa settimana, almeno secondo la guida, saranno trasmessi sono 4 di 5 episodi. Ci sarà sicuramente un recupero ma attualmente non abbiamo informazioni su quando questo accadrà. Tutti gli episodi sono slittati di un giorno dunque l’appuntamento che attendevamo con gioia il 21 aprile 2025, quello in cui Niko finalmente decide di voltare pagina e di raggiungere Manuela a Torino ci farà compagnia oggi. Invece salterà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole 22 aprile 2025: Niko pronto ad amare Manuela mentre Guido...

La puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2025 ci farà vedere che Niko ha aperto gli occhi. Poggi deciderà di non dare retta alle preghiere di Valeria, che continuerà a pregarlo di darle un'altra possibilità, e di correre da Manuela a Torino. La Cirillo, nel mentre, non riuscirà a ritrovare la serenità sperata e la cosa infastidirà, non poco, Micaela. Ma presto le cose cambieranno totalmente e l'amore trionferà nella città del gianduiotti. Intanto la Pasqua ha dato il coraggio a Mariella di partire insieme a Mimmo. L'Altieri vorrà godere di una giornata diversa in compagnia del suo nuovo amore. Guido non sarà molto contento della novità. Il Del Bue si sentirà messo da parte e ripenserà al suo passato con nostalgia al suo passato. Complice forse l'assenza di Claudia al suo fianco, Guido passerà una Pasquetta molto sconsolata.

Un Posto al Sole: Serena parte per Torino

A Torino molto presto trionferà l'amore. Manuela avrà finalmente la chance che desiderava da tempo e arriverà tutto in una maniera completamente inaspettata. Niko ha scoperto che c'è Valeria dietro l'avvelenamento al parco archeologico e dopo questa verità è stato per lui tutto più chiaro. Non potrà certo perdonare la Paciello per quello che ha fatto e si sentirà in colpa per quello che ha detto a Manuela. Mentre l'avvocato si preparerà a partire, in Piemonte arriverà Serena, preoccupata per le sue sorelle e soprattutto per la dolce Manu. Lei e Filippo raggiungeranno le gemelle e passeranno con loro alcuni giorni. A Palazzo Palladini rimarrà Renato, che si troverà a gestire una bruttissima situazione. Sarà vittima di un terribile scherzo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.