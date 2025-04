Un Posto al Sole Anticipazioni 25 aprile 2025: Michele ko. Roberto e Gennaro sono spietati!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 aprile 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Michele avrà un duro confronto con Ferri e uno scontro con Gennaro, dai quali uscirà pesantemente provato e totalmente ko! Riuscirà a riprendersi e ritornare a lavoro?

Michele si troverà di nuovo in grande difficoltà. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani avrà un duro confronto con Roberto e uno scontro con Gagliotti. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Saviani ne uscirà molto provato e la cosa non farà per nulla bene alle sue condizioni di salute già duramente messe alla prova. Intanto Jimmy, rimasto a Napoli con i nonni, riuscirà a trovare un escamotage per fare i compiti più in fretta mentre Luca, dopo aver confidato ad Alberto i suoi progetti, contatterà una persona che possa aiutarlo in futuro con la sua malattia, tutto questo senza dire nulla a Giulia.

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 aprile 2025: Michele distrutto. Roberto e Gennaro sono spietati

Michele vuole ritornare a lavorare il più in fretta possibile. È convinto che solo tornando a occuparsi delle sue attività in radio, potrà riprendersi più velocemente e magari sarà in grado di abituarsi alla sua nuova vita, molto cambiata dall’incidente. Purtroppo per lui il confronto con Ferri e poi lo scontro con Gennaro lo metteranno al tappeto. Saviani ne uscirà provato e distrutto e la sua salute, soprattutto mentale, potrebbe essere compromessa. Ferri e Gagliotti saranno spietati più che mai e per il marito di Silvia sarà molto difficile abiutarsi all'idea di non poter più lavorare a Radio Golfo 99, che per anni è stata la sua seconda casa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy scatenato come non mai

Manuela ha ritrovato il sorriso e ora si gode la sua felicità insieme a Niko a Torino. I due sono finalmente insieme e oltre al loro amore si godono le bellezze della città e la famiglia riunita. In Piemonte, oltre a Micaela (sempre più delusa), ci sono anche Serena e Filippo, che hanno raggiunto le gemelle per star loro vicini. Jimmy è rimasto a casa con i nonni; il piccolo si troverà un pochino in difficoltà con i compiti e deciso a rendersi la vita più semplice, cercherà qualche trucco per velocizzare lo studio. E lo troverà grazie a un suo compagno di classe, che gli suggerirà un modo per sbrigare velocemente tutti i compiti.

Luca pronto ad affrontare il suo drammatico futuro. Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Luca è crollato e non crede di potersi più rialzare. L’ex primario è rimasto molto colpito da quanto successo a Michele e vedere Saviani in gran parte dipendente dall’aiuto di Silvia, lo ha fatto ragionare sul futuro che aspetta lui e Giulia. Convinto di non potere in nessun modo permettere alla Poggi di sacrificarsi per lui, il De Santis ha deciso di trovare qualcuno che potrà dargli una mano quando servirà. Dopo essersi confidato con Alberto, a cui racconterà tutti i suoi progetti, Luca contatterà una persona che sarà per lui fondamentale e vorrà mantenere questo triste segreto con Giulia. La mamma di Niko non dovrà saperne mai nulla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.