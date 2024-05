Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024: Roberto si vendica di Raffaele. Il Giordano sarà licenziato?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 20 al 24 maggio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 20 maggio 2024

Ferri e Raffaele si rendono protagonisti di un duro confronto che arriva a coinvolgere indirettamente anche altri personaggi. Raffaele si trova al centro di pareri diversi tra Diego e Renato. Intanto, Damiano rimane sconvolto di fronte al riavvicinamento tra Viola ed Eugenio. Cosa avrà visto il poliziotto?

Puntata in onda martedì 21 maggio 2024

Ferri decide di continuare la sua lotta contro Raffaele. L'unico in grado di calmare gli animi e risolvere la situazione è forse Diego, ma prima vuole convincere Ida ad abbandonare la casa di Roberto. Mariella è sempre più insofferente. La donna non riesce a sopportare l’amicizia tra Guido e Claudia, che sono sempre più vicini.

Puntata in onda mercoledì 22 maggio 2024

Feeling alle stelle tra Claudia e Guido. Un avvicinamento, quello tra i due, che è sempre più pericoloso. Alla luce degli ultimi scontri contro Roberto, Raffaele va in crisi. Intanto, Marina, dopo un periodo di assenza, rientra a Napoli. Se la donna è ignara di quanto successo all'interno del palazzo, Ferri continua a fare pressioni su Diego.

Puntata in onda giovedì 23 maggio 2024

Palazzo Palladini si prepara ad affrontare una questione molto delicata: Raffaele verrà cacciato dal condominio? La ripresa per Diana è più complicata del previsto. Ciò spinge Nunzio a essere sempre più vicino alla donna, scatenando così l'ennesima crisi in Rossella, la quale torna a interrogarsi sui suoi sentimenti verso il ragazzo. Intanto, Guido non riesce a staccarsi da Claudia.

Puntata in onda venerdì 24 maggio 2024

Le nozze di Clara ed Eduardo sono sempre più vicine, ma la ragazza si trova davanti un’ultima sfida da superare. La riunione di condominio contro Raffaele prosegue ma senza risultati: gli abitanti da che parte si schiereranno? Ritroviamo, infine, Nunzio sempre più legato a Diana. Una situazione che spinge Rossella a mettere nuovamente in discussione tutte le sue certezze.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.