Un Posto al Sole Anticipazioni 22 maggio 2024: Il gioco si fa duro. Diego finisce nel mirino di Roberto

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda su Rai3 il 22 maggio 2024, ci rivelano che Diego finirà nel mirino di Roberto dopo aver tentato di aiutare Raffaele. I Giordano potrebbero avere ancora una chance di salvarsi grazie al ritorno di Marina a Napoli.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 22 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Diego finirà nel mirino di Roberto. Il ragazzo ha deciso di aiutare suo padre Raffaele a sfuggire all’ira di Ferri ma ha finito per diventare anche lui uno degli obiettivi che il manager vuole eliminare. La situazione diventerà sempre più complicata e forse per qualcuno sarà il tempo di fare le valigie. Intanto tra Claudia e Guido scatterà qualcosa. Tra i due ci sarà un momento di vicinanza, purtroppo previsto, che potrebbe mettere definitivamente in crisi il matrimonio tra il Del Bue e Mariella. Marina rientrerà dalla sua vacanza, ignara di quando accaduto. La Giordano, scoperto tutto, finirà per dare una mano al portiere o sarà dalla parte del marito nonostante gli abbia chiesto di non fare mosse azzardate?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego nel mirino di Roberto

Diego si è lanciato al salvataggio di Raffaele, certo che suo padre non la passerà liscia con Roberto. Il ragazzo sta escogitando un modo per impedire a Ferri di distruggere il suo amato papà e per riuscire nel suo intento, ha spinto Ida a lasciare casa di Marina e del marito. Questa mossa finirà per costargli cara. Sì perché Roberto non potrà mai permettere che la madre di Tommaso, pronta a tutto per riavere il bambino, non sia più sotto il suo stretto controllo e finirà per tenere d’occhio persino il Giordano junior, colpevole di avergli messo sin troppe volte i bastoni tra le ruote. Diego dovrà guardarsi le spalle dal feroce imprenditore, disposto a tutto pur di non perdere ciò che ritiene suo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Claudia e Guido scatta la passione?

Le paure di Mariella sembrano destinate a concretizzarsi. È da giorni che l’Altieri teme che ci sia un momento di vicinanza tra suo marito e Claudia e purtroppo questo succederà. Tra i due scatterà qualcosa che renderà il Del Bue ancora più stregato dalla Costa, con cui pare proprio aver trovato un’alchimia inaspettata. Ma l’attrice potrebbe riservare delle brutte sorprese per tutti e lasciare Guido con un palmo di naso ma anche una Mariella con il cuore spezzato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina torna a casa. Fermerà Roberto?

Per Raffaele e Diego c’è ancora una speranza di salvarsi dall’ira di Roberto. Il ritorno di Marina potrebbe salvare il salvabile. La Giordano rientrerà a Napoli dopo la sua vacanza e sarà completamente ignara di quello che è successo. La donna scoprirà molto presto della furiosa lite tra suo marito e il portiere e potrebbe capire che il suo consorte ha perso il controllo e decidere di schierarsi dalla parte del cugino acquisito. Ma potrebbe anche lasciarsi convincere da Roberto a schierarsi contro Raffaele e suo figlio, ancora una volta. Cosa deciderà di fare? Di certo la situazione diventerà molto pesante e una riunione di condominio rischierà di costringere qualcuno a fare presto le valigie o comunque a perdere il lavoro.

