Un Posto al Sole Anticipazioni 23 maggio 2024: Raffaele sarà licenziato?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 maggio 2024. Le Anticipazioni della Soap di Rai3 ci rivelano che a Palazzo Palladini verrà indetta una riunione di condominio per decidere del futuro di Raffaele. Il portiere perderà il suo lavoro?

Raffaele perderà il lavoro? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 23 maggio 2024, alle ore 20.50, a Palazzo Palladini scatterà l’allarme. Tutti i condomini saranno chiamati a una riunione molto importante, per decidere del futuro del Giordano. Roberto riuscirà a cacciare il portiere dallo stabile e a prendersi la sua vendetta, facendogli perdere il lavoro di tutta la sua vita? Intanto Nunzio scoprirà che la ripresa di Diana sarà più lenta e problematica di quanto si credeva mentre Riccardo, ormai convinto di non avere più chance, cercherà di dimenticare i suoi sentimenti per Rossella. Dopo il momento di vicinanza, Guido sarà sempre più attratto da Claudia. Si metterà male per lui e Mariella?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele sarà licenziato?

Il gioco si fa duro e nel mirino di Roberto è finito pure Diego. Ferri ha però un primo obiettivo da portare a termine, ovvero vendicarsi del Giordano senior e della furiosa scazzottata che è scoppiata tra i due. Il manager non può certo perdonare un simile affronto e userà tutto il suo potere, per schiacciare il suo nemico. E sarà proprio per questo che verrà indetta una riunione di condominio a Palazzo Palladini, per decidere del futuro del portiere, colpevole di non aver avuto un atteggiamento consono con uno dei condomini più importanti dello stabile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto si vendicherà di Raffaele e Diego?

La riunione di condominio potrebbe riservare brutte sorprese sia per Raffaele che per Diego. Roberto non si esimerà dall’usare tutte le sue armi contro i Giordano, che continuerà a tenere sotto tiro e sotto torchio. Quale sarà il destino dei due? Il portiere sarà licenziato e dovrà abbandonare per sempre il lavoro di una vita oppure qualcuno gli darà una mano? Il cerchio si stringe e la paura sale! Come finirà tutta questa storia? Marina saprà calmare suo marito o starà dalla sua parte? Intanto Guido si sentirà sempre più attratto da Claudia dopo il loro momento di vicinanza. Per Mariella sarà la fine?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Una brutta notizia sconvolge Nunzio

Diana si è svegliata e per Nunzio è stato un vero sollievo. Il ragazzo ha promesso all’amica di starle accanto e di occuparsi di lei. Purtroppo però una brutta notizia è destinata a sconvolgere la vita di entrambi. I medici informeranno il Cammarota che la ripresa dell’architetto non sarà semplice. Per la donna sono in arrivo tempi duri e potrebbe non tornare mai più quella di prima. Intanto Riccardo cercherà di superare il suo amore impossibile per Rossella, che ha ormai scelto il giovane chef. Ma Ross potrebbe iniziare a pensare di non aver fatto la scelta giusta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.