Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2024: Diego al salvataggio di Raffaele ma Roberto è indomabile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego cercherà una soluzione per salvare suo padre dall'ira di Roberto ma finirà lui nel suo mirino.

Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3 il 21 maggio 2024, alle ore 20.50, Diego cercherà di aiutare Raffaele a sfuggire all’ira e alla vendetta di Roberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Giordano cercherà di trovare una soluzione per evitare che suo padre paghi il caro prezzo di aver sfidato Ferri. Per riuscire nel suo intento dovrà però prima convincere Ida a lasciare casa di Marina. Intanto né Renato né Filippo riusciranno a calmare il manager, che come prevedibile vorrà liberarsi del suo “nuovo nemico”. Mariella non tollererà più la presenza di Claudia, che è diventata una costante nella vita di Diego, che ha persino deciso di accompagnarla a fare il provino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego al salvataggio di Raffaele

Tra Roberto e Raffaele è scoppiata una lite furiosa. I due sono arrivati alle mani e ora la situazione è diventata esplosiva. Ferri vorrà sicuramente vendicarsi e la sua vendetta sarà tremenda. Diego deciderà di intervenire in favore del padre e cercherà un modo per aiutarlo a non cadere nelle trappole subdole e letali del manager. Sarà però necessario, prima di tutto, che Ida lasci casa di Marina e lo faccia subito. Che cosa avrà in mente il cameriere? Vi anticipiamo che sarà qualcosa che finirà per mettere lui contro Roberto e a subire la sua ira.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto non ha più pietà

La lite scaturita con Raffaele è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Roberto è una furia incontrollabile e a nulla varranno le parole di Renato e Filippo, che cercheranno di calmarlo. Ferri deciderà di vendicarsi del Giordano, di fargliela pagare e di insegnargli, una volta per tutte, come ci si comporta con un uomo potente come lui. La sua vendetta comincerà con il chiedere che venga rinunita un’assemblea di condominio per decidere del futuro del portiere, che rischia di essere cacciato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella allo stremo

La presenza di Claudia sta diventando un vero problema per Mariella. Guido è stregato dalla Costa e persino Lollo sembra contento della “nuova fidanzata di papà”. Per l’Altieri è un periodo molto complicato e ricco di tensione ma non si perderà d’animo. Cercherà di tenere lontana la donna soprattutto quando suo marito deciderà di accompagnarla a fare il provino che aspetta da diverso tempo. Il matrimonio dei Del Bue finirà per sgretolarsi oppure c’è ancora speranza che tutto si sistemi tra loro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.