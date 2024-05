Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2024: Furiosa lite tra Roberto e Raffaele. I due vengono alle mani

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 maggio 2024 su Rai3. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Roberto e Raffaele arriveranno alle mani. Le conseguenze della scazzottata saranno molto pericolose per il Giordano.

La tensione sale alle stelle a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 20 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, tra Roberto e Raffaele scoppierà una dura lite. I due, che da tempo non fanno altro che battibeccare, finiranno per arrivare alle mani e le conseguenze di tutto questo saranno molto pesanti per il Giordano. Il portiere dovrà non solo calmarsi ma proteggersi dalla vendetta di Ferri. Per comprendere come meglio agire, il padre di Diego si rivolgerà prima a suo figlio e poi a Renato, per avere consigli. Intanto Damiano, dopo aver assistito a un momento di tenerezza tra Viola ed Eugenio, dovrà trovare il modo per non dare troppo peso a quanto successo. Riuscirà a non far trasparire la sua preoccupazione e a non mettere in pericolo la sua relazione con la Bruni?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto perde il controllo. È rissa con Raffaele

Roberto è una furia. La sfida che gli ha lanciato Ida, pronta a riprendersi Tommaso, lo ha fatto infuriare e la situazione gli sta sfuggendo di mano. Ferri non ha alcuna intenzione di farsi minacciare né ora né mai ma soprattutto non permetterà che qualcuno gli metta i bastoni tra le ruote. Per questo motivo sfogherà la sua rabbia su Raffaele, che da tempo gli sta dando fastidio. I due uomini, che sino a ora si erano limitati a darsi contro verbalmente, finiranno per passare alle mani, coinvolgendo altri inquilini del palazzo, sinceramente preoccupati per come stanno evolvendo le cose.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele teme che Roberto voglia vendicarsi di lui

Dopo la scazzottata con Roberto, Raffaele comincerà a temere di doversi difendere dalla sete di vendetta di Ferri. Sono anni che i due si conoscono e si sa che il manager non sopporta di essere messo in un angolo, neanche per un minuto. È chiaro che tenterà di prendersi la sua rivincita e che lo farà molto presto. Il Giordano chiederà aiuto e consiglio prima a Diego e poi a Renato. I due avranno opinioni diverse su come il portiere debba comportarsi e del suo futuro presto se ne parlerà durante una riunione di condominio, chiamata per l’occasione. Che ne sarà di Raffaele?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano incerto sul futuro con Viola

Damiano ha assistito a un momento di tenerezza tra Viola ed Eugenio. La cosa lo ha lasciato perplesso e lo ha riflettere sul fatto che la sua compagna sarà sempre legata all’ex marito, nonostante la separazione. Renda dovrà capire se riuscirà a sopportare tutto questo e a non esserne talmente tanto geloso, da non sapersi trattenere e finire per combinare qualche pasticcio. Insomma il poliziotto dovrà comprendere se potrà mai tollerare la presenza fissa del Nicotera nella vita della Bruni e di conseguenza nella sua.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.