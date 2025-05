Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025: Gennaro cotto di Elena, Antonietta furiosa

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 2 al 6 giugno 2025. Negli episodi della Soap vedremo.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 giugno 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Gennaro continuerà a corteggiare Elena sempre più apertamente, provocando la reazione della moglie Antonietta. Mentre i Cantieri sono in crisi e Marina e Roberto optano per una soluzione estrema, Micaela trona in città e provoca scompiglio. Giulia, invece, è ormai sempre più preoccupata per Luca.

Lunedì 2 giugno 2025

Pino ha messo tutto sé stesso, con amore e pazienza, per uscire a far aprire nuovamente Rosa e così lei inizia a valutare concretamente di partire insieme per la Turchia. Nel frattempo, Marina non sopporta più l’atteggiamento di Gennaro Gagliotti il quale continua a fare la corte ad Elena rendendo Antonietta sempre più gelosa. Mentre Raffele e Ornella supportano una Giulia sempre più provata, Luca ha un nuovo episodio che mette in allerta Gianluca.

Martedì 3 giugno 2025

Marina e Roberto sono sempre più gravati dalla grave crisi che affligge i Cantieri e devono ricorrere ad una soluzione drastica. Gennaro, invece, continua a corteggiare sempre più apertamente Elena e ora anche Michele è preoccupato per la loro vicinanza mentre Antonietta non ha più fiducia nel marito. La polizia tenta di rintracciare Luca, mentre Giulia è sempre più giù di morale. Manuela, invece, sembra essere a suo agio nelle vesti di conduttrice radiofonica. Purtroppo, l’imprevisto è dietro l’angolo.

Mercoledì 4 giugno 2025

Gennaro ed Elena sono sempre più vicini e complici e Antonella, esasperata dalla situazione, decide di affrontare direttamente il marito. Micaela torna inaspettatamente a Napoli portando con sé il solito scompiglio, che rischia di minare i nuovi equilibri raggiunti con Samuel.

Giovedì 5 giugno 2025

Giulia vuole rintracciare Luca e non si arrende ma questo la porta ad essere di pessimo umore, anche mentre parla con la nipote Bianca che vorrebbe aiutarla. Luca, invece, vuole andare via ma Gianluca è molto preoccupato per la sua salute. Quando Antonietta si confida con Marina, lei respinge le sue insinuazioni su Elena pur non approvando i comportamenti di quest’ultima, ormai legatissima a Gennaro. Nel frattempo, le gemelle Cirillo sono ai ferri corti e a farne le spese è Serena.

Venerdì 6 giugno 2025

Gianluca chiama Giulia e lei prende una decisione importante che preoccupa Niko. Nel frattempo, Serena cerca di allontanare Micaela ma lei è sempre più combattiva, e alla fine ci andrà di mezzo Samuel. Rosa e Damiano discutono dell’organizzazione delle vacanze estive in modo pacifico mentre Viola è consapevole che, proprio prima di partire insieme, dovrà affrontare un ostacolo importante con il compagno.

