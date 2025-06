Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2025: Manuela felice come non mai ma i guai sono dietro l'angolo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 giugno 2025 vedremo che per Manuela sono in arrivo guai seri. Una "sorpresa" sta per cambiarle di nuovo la vita. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole ci aspetta per un nuovo appuntamento il 3 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Manuela sarà molto contenta delle novità nella sua vita e sarà entusiasta del suo lavoro in radio. Peccato però che i guai siano dietro l’angolo e che presto dovrà fare i conti con una “rivale”. Intanto Marina e Roberto dovranno prendere una decisione molto difficile e adottare delle soluzioni pesanti e drastiche per salvare i Cantieri dalla crisi finanziaria. Tra Gennaro ed Elena continuerà a esserci un corteggiamento serrato; Antonietta non lo sopporterà più e affilerà le armi e stavolta pure Michele avrà paura delle conseguenze di questo strano rapporto. Giulia attenderà che la polizia le dia qualche notizia su Luca ma nel mentre sarà sempre più sconfortata.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2025: Guai in vista per Manuela

Da Torino ha fatto ritorno solo Manuela. Micaela ha deciso di continuare il suo viaggio, decisa a non ritornare in città. Questo ha permesso a Manu di fare un’esperienza che mai si sarebbe immaginata le sarebbe piaciuta così tanto. Spinta da Elena e Michele, la ragazza ha fatto un provino in radio e ha conquistato il posto di sua sorella accanto a Saviani nel programma di Radio Golfo 99. La Cirillo si sta divertendo tantissimo a fingere di essere la sua gemella e ha trovato quel brio che le serviva, peccato che tutto questo stia per finire. I guai sono dietro l’angolo e per Manuela arriverà il momento di fare i conti con una verità piuttosto fastidiosa. Ma cosa succederà? Vi anticipiamo che ci sarà un inatteso ritorno.

Un Posto al Sole: Grave pasticcio ai Cantieri, Marina e Roberto non hanno più scelta

I Cantieri versano ancora in una situazione molto grave. Roberto e Marina non sono riusciti a farli riprendere dalla grave crisi che li ha colpiti dopo l’affondamento dello yacht e nemmeno il denaro di Gagliotti è servito a evitare il peggio. Sì perché Ferri e sua moglie saranno costretti a usare una soluzione drastica, ovvero mettere i propri dipendenti in cassa integrazione. Giulia ha denunciato la scomparsa di Luca e attenderà fiduciosa che la polizia le dia qualche notizia. La tensione sarà così alta che al Poggi cadrà in un grande sconforto e non sarà facile riprendersi.

Michele in ansia per Elena, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro continuerà a fare una corte spudorata a Elena e lei proseguirà a esserne lusingata. Sembra che la Giordano non si accorga del pericolo che sta correndo ma soprattutto che non voglia ascoltare i consigli di chi le vuole bene e si è accorto, prima di lei, dell’errore che sta facendo. Ad avere paura che la ragazza finisca in guai seri ci si metterà pure Michele, completamente conscio del fatto che Gagliotti sia un uomo particolarmente pericoloso. Saviani cercherà di farle aprire gli occhi mentre Antonietta non riuscirà più a sopportare il comportamento del marito e non si fiderà più di lui. La donna sarà pronta ad affilare i coltelli.

