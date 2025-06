Un Posto al Sole Anticipazioni 4 giugno 2025: Micaela è tornata, che disastro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 4 giugno 2025. Nella puntata della Soap in onda su Rai3 vedremo che il ritorno di Micaela creerà subito scompiglio e non sono tra le Cirillo ma anche nella vita di Samuel...

Manuela è stata sconvolta dal ritorno inaspettato di Micaela. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 4 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Cirillo sarà disturbata dal rientro a Napoli della sua gemella. La presenza della scalmanata madre di Jimmy metterà a rischio ogni equilibrio e rischierà di far vacillare pure Samuel, che pare aver ritrovato la serenità con Gabriela. Intanto Antonietta non sopporterà più la complicità tra Elena e Gennaro e infastidita dalle bugie del marito deciderà di intervenire.

Micaela è tornata ed è un vero guaio, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Manuela è nei guai. La Cirillo non si sarebbe mai aspettata che la sua gemella tornasse a Napoli, non dopo che aveva più volte ribadito di non voler più fare la vita di prima. La mamma di Jimmy è però una fucina di idee ed è sempre in movimento; Micaela cambia idea ogni momento e non è quindi una grande sorpresa – almeno per lei - che abbia deciso di rientrare a Napoli. La sua famiglia non ne sarà così tanto felice. Sì perché la Cirillo vorrà riprendersi i suoi spazi e il suo lavoro alla radio, cosa che metterà Manu con le spalle al muro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel crolla a causa del ritorno di Micaela?

Il ritorno di Micaela a Napoli non porterà scompiglio solo nella vita di Manuela e Serena. A farne le spese sarà anche il povero Samuel, che ha trovato a fatica un nuovo equilibrio. Il Piccirillo è finalmente felice accanto a Gabriela, che gli sta dimostrando di essere sinceramente attratta e affezionata a lui. Samuel non è ancora riuscito a superare la paura di essere abbandonato e per questo non ha trattenuto la sua gelosia quando la sua nuova compagna e Nunzio hanno organizzato le serate danzanti a Il Vulcano. Ma non sarà la gelosia il suo nuovo problema. Il ragazzo si troverà ad affrontare di nuovo Micaela, rientrata a Napoli e molto probabilmente pronta a buttarsi alla carica con lui, creandogli un grande disagio.

Un Posto al Sole: Antonietta affila le armi

Gennaro non ha alcun rispetto per sua moglie e non si sta curando minimante di nascondere il suo interesse per Elena. Quel che è peggio è che la Giordano è lusingata dalla corte del Gagliotti e i due, insieme, stanno rendendo la vita difficile a tutti, soprattutto ad Antonietta. La donna non sopporterà più questa situazione e stanca delle bugie del marito e più che mai decisa a non permettergli di averla vinta, deciderà di affilare i coltelli e di affrontare la questione di petto. E visto che Gennaro sarà sordo alle sue richieste, si rivolgerà a qualcun altro, pronta a tutto per non farsi più umiliare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 giugno 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.