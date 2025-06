Un Posto al Sole Anticipazioni 5 giugno 2025: Marina inorridita dalle insinuazioni di Antonietta ma deve fermare Elena!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 5 giugno 2025. Nella puntata della Soap in onda su Rai3, Antonietta correre da Marina per lamentarsi del comportamento di Elena. La Giordano liquiderà la Gagliotti ma...

Antonietta passerà all’attacco e lo farà con l’unica persona per lei in grado di intervenire. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 5 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la moglie di Gennaro si presenterà da Marina e insinuerà che Elena non si stia dimostrando la donna corretta che dice di essere. La Giordano respingerà le insinuazioni della signora Gagliotti ma capirà di dover intervenire, e al più presto, per frenare sua figlia. Giulia continuerà a voler ritrovare Luca e farà preoccupare Bianca, che si accorgerà quando sua nonna stia soffrendo. De Santis sarà pronto a lasciare casa di Gianluca ma Palladini sarà molto in ansia e non sarà per nulla convinto che il medico stia prendendo la decisione giusta. Il ritorno di Micaela ha sconvolto Manuela ma a pagarne le conseguenze sarà Serena.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 giugno 2025: Marina indignata dalle parole di Antonietta ma…

Il corteggiamento di Gennaro continua ed Elena non smette di essere molto appagata dalle attenzioni dell’imprenditore. Antonietta non tollera più il comportamento e le bugie del marito e ha deciso di prendere provvedimenti. Prima ha affrontato il consorte ma non ha ottenuto nulla da parte sua; dovrà quindi trovare un altro modo per sistemare questa situazione che la sta infastidendo ormai da tempo. Penserà di presentarsi da Marina, l’unica persona – per lei – che potrebbe intervenire con autorità. La Giordano non apprezzerà le insinuazioni che Antonietta farà su sua figlia ma sarà consapevole che Elena non si sta comportando nel modo giusto e che va fermata.

Giulia preoccupa Bianca nella puntata di Un Posto al Sole

Giulia non ha perso la speranza di ritrovare Luca e si augura che la polizia le dia presto buone notizie. La Poggi non riuscirà però a ritrovare la calma e la serenità necessarie neanche quando si troverà al telefono con sua nipote. Bianca chiamerà la nonna per sapere come stia e Giulia faticherà a nasconderle il suo turbamento, lasciando la ragazzina piuttosto preoccupata per lei. Intanto il De Santis sarà pronto a lasciare casa di Gianluca per proseguire con il suo piano ma Palladini sarà in ansia e non sarà poi così convinto che il dottore stia facendo la cosa giusta.

Un Posto al Sole: Serena ko a causa di Micaela e Manuela

Micaela è tornata e ha scatenato il panico. La Cirillo è determinata a riprendersi i suoi spazi e questo ha rovinato la felicità e la serenità della sua gemella, che ha preso il suo posto in radio. Manuela non vuole cedere davanti alle pretese della sorella ma soprattutto ora che Samuel ha preso in subaffitto il loro appartamento, le cose sono diventate ingestibili. Serena ne pagherà le conseguenze visto che si troverà ad accogliere la sua sorellina a casa sua, con tutto quello che comporta avere Micaela come coinquilina.

