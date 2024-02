Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024: Rosa è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 19 febbraio 2024

Flavio è scatenato più che mai e questo atteggiamento spaventa e preoccupa Diana. Rosa e Clara sono sempre più in difficoltà per quanto sta accadendo loro. La situazione si sta facendo sempre più pericolosa. Diego vuole passare più tempo insieme a Ida e le fa una proposta per realizzare questo desiderio. La ragazza però non la prende come lui avrebbe sperato.

Puntata in onda Martedì 20 febbraio 2024

Ida si rende conto di aver ferito Diego con il suo rifiuto e cerca di recuperare. Purtroppo però l'amore tra i due ragazzi trova un nuovo ostacolo da superare. Rosa e Clara, dopo il brutto litigio che hanno avuto, potrebbero rompere la loro amicizia mentre Mariella si prende un'inaspettata vendetta contro Guido, colpevole di non averle rivelato tutta la verità sulla vacanza in Spagna.

Puntata in onda Mercoledì 21 febbraio 2024

Clara continua a spingere Rosa a lasciare la propria casa ma la Picariello non intende cedere. Per fermare e contrastare le intimidazioni, la donna sceglie una strategia del tutto inaspettata. Ida, infastidita dall'ultimatum di Roberto e consapevole che tutto questo sta facendo soffrire Diego, prende una decisione molto difficile. Silvia e Michele, impegnati nei preparativi per le nozze di Rossella, si ritrovano a pensare ai dolci momenti del passato e riscoprono una grande sintonia.

Puntata in onda Giovedì 22 febbraio 2024

Giulia, colpita da un caso arrivato nel suo Centro di Ascolto, decide di farsi avanti con Luca e di parlargli. Rosa è sempre più schiacciata dagli eventi e dalle minacce che continuano a tormentarla. La Picariello si trova a non avere scampo, visto che la sua richiesta di aiuto non è andata a buon fine. Irene preoccupa ancora i suoi genitori con il suo atteggiamento apatico. Serena e Filippo non sanno più come farle tornare il sorriso.

Puntata in onda Venerdì 23 febbraio 2024

Rosa è in pericolo e dopo quanto successo, rischia di finire nel mirino del boss Torrente, pronto a fare qualsiasi cosa per cacciare la donna da casa. Nunzio è furioso perché sa che i suoi aggressori non saranno puniti mentre Giulia e Luca riescono finalmente a passare una serata insieme senza che il pensiero della malattia de De Santis offuschi la loro felicità. Filippo e Serena, a causa della situazione con Irene, finiscono per discutere mentre la bambina continua a usare il telefono senza che i suoi genitori lo sappiano.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.