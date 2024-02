Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2024: L'amicizia tra Rosa e Clara è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Rosa e Clara potrebbe essere la fine di una grande amicizia. Ida intanto cercherà di farsi perdonare da Diego.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 febbraio 2024 su Rai3, alle ore 20.50, Ida cercherà di farsi perdonare da Diego. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, accortasi di aver ferito il Giordano, tenterà di rimediare. Intanto tra Rosa e Clara, dopo il loro litigio, ci sarà grande freddezza. Le due ragazze dovranno rinunciare per sempre alla loro amicizia? Mariella invece si prenderà la sua vendetta su Guido dopo aver scoperto che il marito non le ha detto tutta la verità sul viaggio in Spagna.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida cerca di recuperare con Diego

Ida ha gelato Diego non accettando la sua proposta di stare insieme. La ragazza ha troppa paura che i Ferri scoprano tutto e la mettano in pericolo. Per questo motivo cercherà di tenere la sua relazione con il Giordano segreta. Ma il modo in cui ha risposto al povero Diego ha finito per ferirlo e Ida si troverà a dover rimediare a questo errore. Riuscirà a far capire al suo giovane innamorato che non voleva fargli del male? Il figlio di Raffaele riuscirà a mandar giù il boccone amaro?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Rosa e Clara è finita l’amicizia?

Le difficoltà che Rosa e Clara hanno dovuto affrontare in questo periodo hanno finito per mettere le due ragazze una contro l’altra. Furiose e stanche, la Curcio e la Picariello hanno discusso animosamente e purtroppo tra loro continuerà a esserci maretta. L’amicizia vacillerà spaventosamente. Riusciranno a trovare di nuovo un equilibrio e a non darsi addosso? Ma soprattutto capiranno di dover mettere da parte il loro nervosismo per salvare il loro rapporto, che le ha viste – negli ultimi mesi – diventare come sorelle?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella si vendica di Guido

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 20 febbraio 2024, vedremo anche Mariella all’attacco. L’Altieri sarà furiosa più che mai con suo marito Guido. Scoprirà infatti che il Del Bue non le ha detto tutta la verità sul viaggio in Spagna e sarà pronta a prendersi la sua rivincita. La vedremo quindi più che mai decisa a fargliela pagare e userà i suoi sibillini modi per dargli una lezione.

